«Милан» может купить Лаксальта. Уругвайцем интересовался «Зенит»

Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

Согласно источнику, «россонери» готовы заплатить за 25-летнего футболиста 14 миллионов евро и четыре миллиона в качестве бонусов.

В конце июля появилась информация об интересе к Лаксальту со стороны «Зенита». Сообщалось, что петербургский клуб готов подписать его за 20 миллионов. По информации Gonfialarete, трансфер сорвался из-за действий спортивного директора российского клуба Хавьера Рибалты.

Лаксальт пополнил состав «Дженоа» в январе 2015 года. В минувшем сезоне на его счету четыре гола и три результативные передачи в 34 играх.

На минувшем ЧМ-2018 он принял участие в четырех встречах сборной Уругвая, в которых отличился одной голевой передаче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.