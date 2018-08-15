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    «Милан» может купить Лаксальта. Уругвайцем интересовался «Зенит»

    Полузащитник «Дженоа» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в «Милане». Об этом сообщил сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцо.

    Согласно источнику, «россонери» готовы заплатить за 25-летнего футболиста 14 миллионов евро и четыре миллиона в качестве бонусов.

    В конце июля появилась информация об интересе к Лаксальту со стороны «Зенита». Сообщалось, что петербургский клуб готов подписать его за 20 миллионов. По информации Gonfialarete, трансфер сорвался из-за действий спортивного директора российского клуба Хавьера Рибалты.

    Лаксальт пополнил состав «Дженоа» в январе 2015 года. В минувшем сезоне на его счету четыре гола и три результативные передачи в 34 играх.

    На минувшем ЧМ-2018 он принял участие в четырех встречах сборной Уругвая, в которых отличился одной голевой передаче. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.08.2018 12:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 15 августа 2018, 12:18

      Достали с латинасами ..я могу ошибаться ..но..очень неплохо себя показывают в России игроки из северных стран Европы..

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