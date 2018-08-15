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  • Канчельскис – о вылете «Спартака»: «У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже»

Канчельскис – о вылете «Спартака»: «У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже»

15 августа 2018, 06:56
19

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал позором вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

«У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.

А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов», – заявил Канчельскис.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (19)
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oyabun
1534306969
Вроде мы видели что Спартак в предсезонке много игр двусторонних проводил, но вот по таким встречам как вчерашняя полное ощущение, что только и делали, что отдыхали и развлекались в Австрии.
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bzfar
1534307507
Финансовая сторона вышла на первое место, поэтому и футбол мрачнее стал.
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Рубик Докоян
1534309333
Всё познаётся в сравнении. И каждый год нас сравнивают с землёй в еврокубках, отнюдь не европейские гранды...
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kykyi
1534311562
А что у нас за последние годы стало лучше?
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Garrincha58
1534314154
зато у нас РПЛ создает фонд помощи разворовывания гос.средств и это для них главное,а качество игры команд их не волнует им насрать главное побольше тупых и бездарных команд чтобы больше пилить
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Garrincha58
1534314820
а разве он не прав если чемпион страны Локомотив в первых 4-х матчах не может забить хоть один мяч ЦСКА стал твердым середняком Зенит бездарно проиграл белорусам да и Спартак единственная надежда что хоть они успешно сыграют в ЛЧ без славно слил середняку греческого чемпионата значит наш РПЛ стал не лучше белорусского и греческого и это печально зато денег тратится в десятки раз больше чем в этих чемпионатах и спрашивается зачем?
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+50/-50
1534316575
Футбол - как отображение жизни всей страны.
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paracetamol
1534322743
Да ладно, Андрюха, ЦСКА еще не играл. Вот где обхохочемся.
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OfaZavr
1534323383
конечно, очень часто уступаем командам средненьким по европейским меркам в еврокубках то что еще сказать. ЛЧ и ЛЕ главный показатель состоятельности нашего чемпа и клубов.
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paracetamol
1534337069
«У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже» А кто управляет и места распределяет? К тому и вопрос. Новый чемп еще не начался, а уже липовый пенальти и удаления в пользу тех, кто позорит.
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