Канчельскис – о вылете «Спартака»: «У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал позором вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

«У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.

А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов», – заявил Канчельскис.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).