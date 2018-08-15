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    Канчельскис – о вылете «Спартака»: «У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис назвал позором вылет «Спартака» из Лиги чемпионов.

    «У нас давно уже все позор. Мы никак не можем понять и смириться, что наш чемпионат все хуже и хуже становится с каждым годом, что проблем море в футболе, но до сих пор говорим, что у нас все хорошо. Мы проигрываем минскому «Динамо» 0:4.

    А «Спартак» сам виноват, он должен был в первой игре решать вопросы. При счете 2:0 как можно было пропустить три гола, непонятно. Команда, которая борется за первое место в чемпионате, не попадает в створ ворот. Можно ли это понять? О чем тут говорить? У меня больше нет слов», – заявил Канчельскис.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК завершился со счетом 0:0 (первая игра – 2:3).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.08.2018 06:56
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 15:44

      «У нас давно уже все позор. Чемпионат все хуже и хуже»
      А кто управляет и места распределяет? К тому и вопрос. Новый чемп еще не начался, а уже липовый пенальти и удаления в пользу тех, кто позорит.

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 15 августа 2018, 12:26

      Сам футбол в нашей стране,кроме самих болельщиков,более никому не нужен.потому и надежды какие то лелеять-неблагоразумно.

      2
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 15 августа 2018, 12:06

      Ну поражения наших клубов обидные я не спорю! но не согласен про деградацию всего чемпионата России! хотя бы потому, что достаточно взглянуть на таблицу коэффициентов европейских чемпионатов! у нас каждый год в средним по 10,000 балов набирается! твёрдо стоим на 6 месте, после всех ведущих чемпионатов! а шапкозакидательские настроения и всеобщая недооценка соперника это у нас всегда было! из-за чего потом случались обидные поражения!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 августа 2018, 11:56

      конечно, очень часто уступаем командам средненьким по европейским меркам в еврокубках то что еще сказать. ЛЧ и ЛЕ главный показатель состоятельности нашего чемпа и клубов.

      5
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      Рейтинг: +17775

      paracetamol 15 августа 2018, 11:45

      Да ладно, Андрюха, ЦСКА еще не играл. Вот где обхохочемся.

      3
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      Рейтинг: +4433

      ЮНик 15 августа 2018, 11:18

      Андрюха, ты прав! А почему футбол должен быть лучше, чем всё остальное???

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 15 августа 2018, 11:02

      Футбол у нас говно и многие чиновники не желают этого признавать! А еще удачное выступление сборной совсем затмило им глаза! Лять футбол спасать в России надо!

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 августа 2018, 10:02

      Футбол - как отображение жизни всей страны.

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 августа 2018, 09:33

      а разве он не прав если чемпион страны Локомотив в первых 4-х матчах не может забить хоть один мяч ЦСКА стал твердым середняком Зенит бездарно проиграл белорусам да и Спартак единственная надежда что хоть они успешно сыграют в ЛЧ без славно слил середняку греческого чемпионата значит наш РПЛ стал не лучше белорусского и греческого и это печально зато денег тратится в десятки раз больше чем в этих чемпионатах и спрашивается зачем?

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Garrincha58 15 августа 2018, 12:40

      Скатились у нас только Зенит и ЦСКА. Спартак давно и успешно в ек проваливается, просто многие после их последнего чемпионства успели об этом позабыть. Остальные же клубы выдают тот же уровень что и обычно.

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      Рейтинг: +111

      baddy 15 августа 2018, 09:27

      Не нравится наш чемпионат, а смотрит и льет грязь каждый тур. Неважно кто с кем играл, просто на всякий случай. Вдесятером ребята давили будь-то играли в полном составе. Забей Зе и Зобнин, сейчас бы просто заткнулся до следующего тура, а потом опять...

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