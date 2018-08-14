«Летучая мышь возвращается домой». «Валенсия» на русском языке объявила о переходе Черышева

Пресс-служба «Валенсии» на русском языке объявила о переходе из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева. Оранжевые арендовали футболиста сроком на один сезон.

«Летучая мышь возвращается домой», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

Россиянин уже выступал за «Валенсию» на правах аренды будучи игроком «Реала» с февраля по май 2016 года.

В сезоне-2017/18 27-летний футболист провел за «Вильярреал» 32 матча, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.