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    «Летучая мышь возвращается домой». «Валенсия» на русском языке объявила о переходе Черышева

    Пресс-служба «Валенсии» на русском языке объявила о переходе из «Вильярреала» полузащитника Дениса Черышева. Оранжевые арендовали футболиста сроком на один сезон.

    «Летучая мышь возвращается домой», – говорится в сообщении клуба в твиттере.

    Россиянин уже выступал за «Валенсию» на правах аренды будучи игроком «Реала» с февраля по май 2016 года.

    В сезоне-2017/18 27-летний футболист провел за «Вильярреал» 32 матча, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.

    Источник: ФК «Валенсия»

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    14.08.2018 16:27
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 12:27

      Удачи.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 августа 2018, 18:02

      "В Валенки", ещё бы добавили)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 14 августа 2018, 17:56

      Пусть играет, он молодец))) Может из-за того, что в РПЛ не играет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 16:51

      бэтмэн)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 14 августа 2018, 16:45

      Удачи

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +24268

      DOCTOR PENALTY 14 августа 2018, 16:39

      Успехов Дэну! +++

      8
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