Новый спортивный директор «Зенита» Рибалта сорвал трансфер Лаксальта из «Дженоа»

«Зенит» не приобретет полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает Gonfialarete, трансфер сорвался из-за нового спортивного директора петербуржцев Хавьера Рибалты. «Зенит» согласовал переход уругвайца с помощью посредников еще до прихода испанца в клуб. После переговоры взялся вести Рибалта, который отказался от ранее выбранной тактики и решил обратиться напрямую к президенту генуэзского клуба.

В результате действий спортивного директора петербуржцев сумма потенциального трансфера повысилась с 10 миллионов евро (плюс 2 миллиона бонусов) до 18 миллионов (плюс 2 миллиона бонусов).

Руководство «Зенита» отказалось платить за Лаксальта такие деньги и свернуло переговоры.