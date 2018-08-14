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    Новый спортивный директор «Зенита» Рибалта сорвал трансфер Лаксальта из «Дженоа»

    «Зенит» не приобретет полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта в нынешнее трансферное окно.

    Как сообщает Gonfialarete, трансфер сорвался из-за нового спортивного директора петербуржцев Хавьера Рибалты. «Зенит» согласовал переход уругвайца с помощью посредников еще до прихода испанца в клуб. После переговоры взялся вести Рибалта, который отказался от ранее выбранной тактики и решил обратиться напрямую к президенту генуэзского клуба.

    В результате действий спортивного директора петербуржцев сумма потенциального трансфера повысилась с 10 миллионов евро (плюс 2 миллиона бонусов) до 18 миллионов (плюс 2 миллиона бонусов).

    Руководство «Зенита» отказалось платить за Лаксальта такие деньги и свернуло переговоры.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.08.2018 13:27
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 15 августа 2018, 11:51

      Наверное кто то хочет ему "насолить".

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 августа 2018, 19:52

      Как там было на самом деле никто не знает, очередные домыслы. А по мне не купили и ладушки. В " Зените" и так "пассажиров" предостаточно которых надо отцеплять и пристраивать .

      3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 14 августа 2018, 19:13

      Откат не в ту сторону уходил, вот и трансфер сорвался, ежу же понятно )))

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 18:52

      не успел в должность вступить а уже напортачил, не следовало влезать туда где уже были достигнуты договоренности. хотя потом эта информация может быть опровергнута и окажется очередной выдумкой. а назовутся другие причины почему этот трансфер не состоялся.

      4
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      Рейтинг: +11241

      alp 14 августа 2018, 17:57

      откат не получился

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 14 августа 2018, 17:03

      манёвр наверняка начинался с фразы: " ну-ка удите, дилетанты, дай покажу как надо")

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > Chesn0k 14 августа 2018, 17:37

      не...типа о, да у них призидент *****...мы ж с ним всю юность бухали вместе, брата (зема и т.д.), ща он мне ваще на халяву отдаст этава диегу и еще 10 диег в придачу

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 августа 2018, 16:57

      Зачем вообще скаута взяли на пост спортивного директора?

      4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 14 августа 2018, 16:46

      Этот парень явно плохо играет в покер, блефует ужасно))

      2
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      Рейтинг: +2251

      kvm 14 августа 2018, 16:11

      нехилый процент отката новый чел запросил

      3
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 14 августа 2018, 15:51

      Переговорщик 80 lvl.

      3
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