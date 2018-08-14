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  • Новый спортивный директор «Зенита» Рибалта сорвал трансфер Лаксальта из «Дженоа»

Новый спортивный директор «Зенита» Рибалта сорвал трансфер Лаксальта из «Дженоа»

14 августа 2018, 13:27
28

«Зенит» не приобретет полузащитника «Дженоа» Диего Лаксальта в нынешнее трансферное окно.

Как сообщает Gonfialarete, трансфер сорвался из-за нового спортивного директора петербуржцев Хавьера Рибалты. «Зенит» согласовал переход уругвайца с помощью посредников еще до прихода испанца в клуб. После переговоры взялся вести Рибалта, который отказался от ранее выбранной тактики и решил обратиться напрямую к президенту генуэзского клуба.

В результате действий спортивного директора петербуржцев сумма потенциального трансфера повысилась с 10 миллионов евро (плюс 2 миллиона бонусов) до 18 миллионов (плюс 2 миллиона бонусов).

Руководство «Зенита» отказалось платить за Лаксальта такие деньги и свернуло переговоры.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Дженоа Зенит Лаксальт Диего
Комментарии (28)
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Razvedchik - sniper
1534242591
Казачёк то засланный оказался!!))))
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ufos73
1534245417
Хороший мужик оказывается, наши деньги сберег
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1534246718
Видимо Ласкальт не его клиент. У Рибальты, надо думать, свои дриусси в голове.
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PENZA 1964
1534247832
ЧТО НА ВЕРХУ ЧТО В КОМАНДЕ ВОРОВСКОЙ ВЛАСТИ ПРАВЯТ ТУПЫЕ БАКЛАНЫ
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kvm
1534252319
нехилый процент отката новый чел запросил
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Обер-КанцлерЪ
1534255074
Зачем вообще скаута взяли на пост спортивного директора?
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Chesn0k
1534255419
манёвр наверняка начинался с фразы: " ну-ка удите, дилетанты, дай покажу как надо")
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alp
1534258632
откат не получился
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OfaZavr
1534261963
не успел в должность вступить а уже напортачил, не следовало влезать туда где уже были достигнуты договоренности. хотя потом эта информация может быть опровергнута и окажется очередной выдумкой. а назовутся другие причины почему этот трансфер не состоялся.
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Рубик Докоян
1534265569
Как там было на самом деле никто не знает, очередные домыслы. А по мне не купили и ладушки. В " Зените" и так "пассажиров" предостаточно которых надо отцеплять и пристраивать .
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