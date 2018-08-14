Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Михел: «Спартак» – очень сильная по составу команда. Но мы намерены ее пройти»

    Член совета директоров ПАОКа Любош Михел заявил, что в команде настроены на выход в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче третьего квалификационного раунда греки на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 3:2.

    «Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать.

    Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. «Спартак» – очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены ее пройти.

    Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата», – сказал Михел.

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня, 14 августа, в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2018 10:45
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +548

      АндрейФКСМ 14 августа 2018, 18:53

      Паок в лигу Европы пройдет сегодня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 14 августа 2018, 12:36

      Если... да кабы... не уйти вам от судьбы.
      Сегодня вечером ПАОК отправится в ЛЕ.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 августа 2018, 11:37

      не стоит трындеть попусту особенно до игры. как бы ПАОКу это не вышло боком)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11