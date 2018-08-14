Михел: «Спартак» – очень сильная по составу команда. Но мы намерены ее пройти»

Член совета директоров ПАОКа Любош Михел заявил, что в команде настроены на выход в групповой этап Лиги чемпионов. В первом матче третьего квалификационного раунда греки на своем поле обыграли «Спартак» со счетом 3:2.

«Мы с самого начала настраивались бороться за выход в групповой этап Лиги чемпионов и не намерены отступать.

Понимаем, что нам противостоит соперник высокого уровня. «Спартак» – очень сильная по составу и организованная команда. Но мы намерены ее пройти.

Если в Москве мы сыграем с той же самоотдачей, что в Салониках, и не допустим грубых ошибок, у нас получится добиться положительного результата», – сказал Михел.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» – ПАОК пройдет сегодня, 14 августа, в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.