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    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры спортивных директоров «Ромы» и «Ювентуса»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры спортивных директоров «Ромы» и «Ювентуса» Мончи и Фабио Паратичи соответственно. Ранее сообщалось, что манкунианцы намерены ввести данную должность впервые в истории клуба.

    В настоящее время трансферная политика «Юнайтед» осуществляется в основном исполнительным вице-председателем Эдом Вудвордом, но, как сообщается, клуб ищет более специализированного спортивного директора.

    Мончи и Паратичи находятся на верхних позициях в шорт-листе английского клуба. При этом считается, что будет крайне тяжело уговорить «Рому» и «Ювентус» отпустить их.

    Еще два варианта – бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, который сейчас трудится в «Аяксе», и Доменико Тети из «Новары».

    Источник: Football Italia

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    14.08.2018 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 14 августа 2018, 06:03

      Не помню трансферных провалов Мончи

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