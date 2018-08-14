«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуры спортивных директоров «Ромы» и «Ювентуса» Мончи и Фабио Паратичи соответственно. Ранее сообщалось, что манкунианцы намерены ввести данную должность впервые в истории клуба.

В настоящее время трансферная политика «Юнайтед» осуществляется в основном исполнительным вице-председателем Эдом Вудвордом, но, как сообщается, клуб ищет более специализированного спортивного директора.

Мончи и Паратичи находятся на верхних позициях в шорт-листе английского клуба. При этом считается, что будет крайне тяжело уговорить «Рому» и «Ювентус» отпустить их.

Еще два варианта – бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар, который сейчас трудится в «Аяксе», и Доменико Тети из «Новары».