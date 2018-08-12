«Манчестер Юнайтед» может назначить спортивного директора. Это произойдет впервые за 140 лет существования клуба

«Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет своего существования может ввести должность спортивного директора. Это позволит клубу модернизировать свою трансферную политику.

Руководство манкунианцев признало, что в реалиях современного футбола, когда тренеры приглашаются на короткие сроки, изменения в структуре клубного управления необходимы.

Планируется, что спортивный директор станет связующим звеном между советом директоров и главным тренером команды. Это даст клубу дополнительные опыт, направленный на сохранение идеалов и ценностей команды.

Ранее не раз сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями исполнительного директора Эда Вудворда во время летнего трансферного окна.

Предполагается, что, несмотря на назначения спортивного директора, Вудворд продолжит выполнять важную роль в трансферной политике, но при этом Моуринью и его ассистенты также будут иметь значительное слово.