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    «Манчестер Юнайтед» может назначить спортивного директора. Это произойдет впервые за 140 лет существования клуба

    «Манчестер Юнайтед» впервые за 140 лет своего существования может ввести должность спортивного директора. Это позволит клубу модернизировать свою трансферную политику.

    Руководство манкунианцев признало, что в реалиях современного футбола, когда тренеры приглашаются на короткие сроки, изменения в структуре клубного управления необходимы.

    Планируется, что спортивный директор станет связующим звеном между советом директоров и главным тренером команды. Это даст клубу дополнительные опыт, направленный на сохранение идеалов и ценностей команды.

    Ранее не раз сообщалось, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью недоволен действиями исполнительного директора Эда Вудворда во время летнего трансферного окна.

    Предполагается, что, несмотря на назначения спортивного директора, Вудворд продолжит выполнять важную роль в трансферной политике, но при этом Моуринью и его ассистенты также будут иметь значительное слово.

    Источник: Guardian.com

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    12.08.2018 13:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 августа 2018, 15:24

      Я что-то не могу уловить всю картину целиком. Попробую разобраться.
      Тренеры сейчас у клубов меняются как перчатки, поэтому отдавать им руководство трансферной политикой недальновидно.
      Допустим, но спорное утверждение. Может лучше постараться пригласить тренера, которого не придётся выгонять с позором через пару сезонов работы? Тренера приглашают с учётом того, что он показал с другим клубом, держа в уме его некую модель игры, которую он может поставить. Но на каждую модель должны быть исполнители. Если тренеру не давать решающее право голоса в трансферах, то как он может выдавать ожидаемый от него результат. А если тренер реально собирается принять какие-то ошибочные решения, значит, руководство пригласило не того, раз за таким тренером нужен глаз да глаз.
      Вообще, у меня данный текст вызвал какой-то диссонанс: сначала говорится о непостоянстве тренеров, но затем о том, что должность спортдира позволит тренеру имеет больший вес при трансферах. Это же прямое противоречие. Да и разве спортдир - это некая третья сила, типа не верхушка, но и не тренер? Он же всё равно из числа руководства клуба будет. По-моему, это очередная бюрократическая ловушка, которая на выходе ничего не даст, кроме дополнительных расходов на зарплату.
      Подразумевается, что спортдир будет более грамотно подходить к трансферам, чем вышестоящее руководство, но кто его выбирает? кто ему платит зарплату? кто его может уволить в случае чего? кто владеет деньгами, за которые все эти трансферы осуществляются? И что это меняет? Я глубоко сомневаюсь, что Глейзеры и Вудворд позволят кому-то ниже в иерархии устроить себе автономию от них и принимать решения в их обход. Последнее слово всё равно останется за ними.
      Может я и ошибаюсь, но другого пока что не мыслю.

      3
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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик 12 августа 2018, 14:33

      На бомбардире заголовки школьники придумывают? Не могут грамотно одно предложение составить.

      -1
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 августа 2018, 14:05

      Наконец то в Ман.Юнайтед поняли , что все последние годы у них была очень странная трансферная политика , такое ощущение , что они покупают не тех кто им реально нужен , а тех кто стоит подороже ,по принципу брать то ,что "блестит", хотя это относится не только к конкретному клубу , но и почти всем командам АПЛ.

      5
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 12 августа 2018, 13:50

      oO)

      1
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 12 августа 2018, 13:49

      Вакансия ещё открыта ??? я б устроился ))

      6
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