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    Агент – о трансфере Габулова: «До среды не будет никакой ясности»

    Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы вратаря «Брюгге» Владимира Габулова, заявил, что до среды никаких новостей о трансфере его клиента не появится.

    «Пока нечего говорить. До среды не будет никакой ясности», – сказал Агузаров.

    34-летний россиянин хочет играть в команде, в которой будет основным голкипером. «Брюгге» в этой связи разрешил ему не тренироваться и до 10 августа найти новый клуб.

    Габулов перешел в бельгийский клуб в январе 2018-го, подписав контракт на 1,5 года. В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Бельгии 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.08.2018 11:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 13 августа 2018, 15:42

      В ФНЛ место может найдется

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 августа 2018, 12:00

      если и останется в европейском чемпионате то думаю в слабом или средненьком, своей игрой за Брюгге вряд ли заинтересовал команду нормального уровня. а скорее всего вернется в нашу лигу.

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 13 августа 2018, 11:34

      Трудно будет Владимиру стать основным вратарем ,даже у нас в РПЛ.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 августа 2018, 11:19

      Чтобы быть основным воротником надо выиграть конкуренцию и показывать стабильную и надёжную игру, а где она у Габулоа ?... Значок змс такой гарантии не даёт.

      4
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