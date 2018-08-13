Агент – о трансфере Габулова: «До среды не будет никакой ясности»

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы вратаря «Брюгге» Владимира Габулова, заявил, что до среды никаких новостей о трансфере его клиента не появится.

«Пока нечего говорить. До среды не будет никакой ясности», – сказал Агузаров.

34-летний россиянин хочет играть в команде, в которой будет основным голкипером. «Брюгге» в этой связи разрешил ему не тренироваться и до 10 августа найти новый клуб.

Габулов перешел в бельгийский клуб в январе 2018-го, подписав контракт на 1,5 года. В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Бельгии 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей.