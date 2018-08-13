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  • Агент – о трансфере Габулова: «До среды не будет никакой ясности»

Агент – о трансфере Габулова: «До среды не будет никакой ясности»

13 августа 2018, 11:16
4

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы вратаря «Брюгге» Владимира Габулова, заявил, что до среды никаких новостей о трансфере его клиента не появится.

«Пока нечего говорить. До среды не будет никакой ясности», – сказал Агузаров.

34-летний россиянин хочет играть в команде, в которой будет основным голкипером. «Брюгге» в этой связи разрешил ему не тренироваться и до 10 августа найти новый клуб.

Габулов перешел в бельгийский клуб в январе 2018-го, подписав контракт на 1,5 года. В прошедшем сезоне он сыграл в чемпионате Бельгии 10 матчей, в которых пропустил 19 мячей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Бельгия. Про-Лига Трансферы Брюгге Габулов Владимир
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1534148399
Чтобы быть основным воротником надо выиграть конкуренцию и показывать стабильную и надёжную игру, а где она у Габулоа ?... Значок змс такой гарантии не даёт.
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zigbert
1534149293
Трудно будет Владимиру стать основным вратарем ,даже у нас в РПЛ.
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OfaZavr
1534150807
если и останется в европейском чемпионате то думаю в слабом или средненьком, своей игрой за Брюгге вряд ли заинтересовал команду нормального уровня. а скорее всего вернется в нашу лигу.
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babenko1977
1534164159
В ФНЛ место может найдется
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