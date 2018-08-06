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  • Габулов хочет перейти в клуб, где будет основным голкипером

Габулов хочет перейти в клуб, где будет основным голкипером

6 августа 2018, 17:22
12

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов, по всей вероятности, покинет команду этим летом.

В настоящий момент представители 34-летнего футболиста находятся в поисках нового клуба для россиянина. Основной критерий – Габулов должен быть там основным вратарем.

Ранее стало известно, что «Брюгге» разрешил голкиперу не тренироваться до 10 августа, а вести поиски нового места работы. Если до указанной даты будущее игрока не прояснится, он вернется в бельгийский клуб, с которым продолжит обсуждать свою дальнейшую карьеру.

Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в январе, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В сезоне-2017/18 Габулов провел девять матчей, пропустив 17 голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Бельгия. Про-Лига Брюгге Габулов Владимир
Комментарии (12)
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kvm5
1533566790
нормальное желание
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Sanek85
1533567424
Луч-энергия!!!
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Федя Кабак
1533568247
Статистика у Володьки огонь))) Стена просто))
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absent32
1533568729
ну явно не в тот клуб, который претендует на чемпионство)))
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insider_retro
1533570317
У любого клуба будет основной критерий для новобранца в раму - не пропускать по 2 мяча в среднем за игру... А лучше свести этот показатель к "0"... Потянет ли Вова?!..
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OfaZavr
1533571911
такую гарантию ему вряд ли какая команда сможет и захочет давать, все будет зависеть от его игры.
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ZAITZEFF2011
1533574254
Габулову будет трудно найти новый клуб с такой статистикой.
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polt
1533575059
Перчатки на гвоздь пора Габулову с такой то игрой. ЗМС заработал, и на пенсию видимо тоже.
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Сильвербой
1533577179
Наигрался в Европе!?
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zigbert
1533637425
Трудно будет ему найти работу.
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