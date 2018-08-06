Габулов хочет перейти в клуб, где будет основным голкипером

Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов, по всей вероятности, покинет команду этим летом.

В настоящий момент представители 34-летнего футболиста находятся в поисках нового клуба для россиянина. Основной критерий – Габулов должен быть там основным вратарем.

Ранее стало известно, что «Брюгге» разрешил голкиперу не тренироваться до 10 августа, а вести поиски нового места работы. Если до указанной даты будущее игрока не прояснится, он вернется в бельгийский клуб, с которым продолжит обсуждать свою дальнейшую карьеру.

Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в январе, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В сезоне-2017/18 Габулов провел девять матчей, пропустив 17 голов.