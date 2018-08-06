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    Габулов хочет перейти в клуб, где будет основным голкипером

    Голкипер «Брюгге» Владимир Габулов, по всей вероятности, покинет команду этим летом.

    В настоящий момент представители 34-летнего футболиста находятся в поисках нового клуба для россиянина. Основной критерий – Габулов должен быть там основным вратарем.

    Ранее стало известно, что «Брюгге» разрешил голкиперу не тренироваться до 10 августа, а вести поиски нового места работы. Если до указанной даты будущее игрока не прояснится, он вернется в бельгийский клуб, с которым продолжит обсуждать свою дальнейшую карьеру.

    Габулов перешел в «Брюгге» из тульского «Арсенала» в январе, заключив соглашение сроком на 1,5 года. В сезоне-2017/18 Габулов провел девять матчей, пропустив 17 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.08.2018 17:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 7 августа 2018, 13:23

      Трудно будет ему найти работу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 августа 2018, 20:39

      Наигрался в Европе!?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 6 августа 2018, 20:04

      Перчатки на гвоздь пора Габулову с такой то игрой. ЗМС заработал, и на пенсию видимо тоже.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 6 августа 2018, 19:50

      Габулову будет трудно найти новый клуб с такой статистикой.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 августа 2018, 19:11

      такую гарантию ему вряд ли какая команда сможет и захочет давать, все будет зависеть от его игры.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70533

      insider_retro 6 августа 2018, 18:45

      У любого клуба будет основной критерий для новобранца в раму - не пропускать по 2 мяча в среднем за игру... А лучше свести этот показатель к "0"... Потянет ли Вова?!..

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > insider_retro 6 августа 2018, 20:11

      Вове надо выйти((

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 18:18

      ну явно не в тот клуб, который претендует на чемпионство)))

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 августа 2018, 18:10

      Статистика у Володьки огонь))) Стена просто))

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 6 августа 2018, 17:57

      Луч-энергия!!!

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 6 августа 2018, 17:46

      нормальное желание

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