Азар объяснил окончание карьеры в 32 года

Бывший полузащитник сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар прокомментировал решение закончить карьеру в 32 года.

«Я всегда говорил, что перестану играть, как только мне перестанет быть интересно на поле.

Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Мне перестали нравиться тренировки. Решение было простым», – сказал Эден.