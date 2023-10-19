Азар объяснил окончание карьеры в 32 года

Бывший полузащитник сборной Бельгии и «Реала» Эден Азар прокомментировал решение закончить карьеру в 32 года.
«Я всегда говорил, что перестану играть, как только мне перестанет быть интересно на поле.
Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Мне перестали нравиться тренировки. Решение было простым», – сказал Эден.
- «Реал» досрочно расторг с Азаром контракт в начале лета.
- Вингер провел в команде 4 полных сезона.
- Он забил 7 голов и сделал 12 ассистов в 76 матчах.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо