Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Оренбургу», «Витесс» Слуцкого забил пять голов

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 21:50
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 13 августа 2018, 08:21

      Локо и Кони не играют в свою игру, класс игры оставляет желать лучшего....

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 13 августа 2018, 08:07

      Надо было на логотипе, вместо медведя, профили Путина, Медведева и Мутко изобразить. Вот тогда мы всех бы победили. Единороссовский медведь в анфас, видать, не вдохновляет.

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 августа 2018, 07:15

      Все представители в еврокубках трещат по швам. Сезон явно не задался. Впереди "смутное время". Зато интересно будет смотреть, как периферия в лице Оренбурга и Тулы будет отгружать мячи столице.

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      Рейтинг: +677

      vodomut 13 августа 2018, 07:11

      всё по делу

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      Рейтинг: +979

      TUMS 13 августа 2018, 07:09

      Как локо будет играть в ЛЧ...

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 13 августа 2018, 03:04

      интересно!

      1
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 13 августа 2018, 00:24

      Чемпион сдулся.

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