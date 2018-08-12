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  • Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Оренбургу», «Витесс» Слуцкого забил пять голов

Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Оренбургу», «Витесс» Слуцкого забил пять голов

12 августа 2018, 21:50
7

«Локомотив» уступил «Оренбургу», «Арсенал» вырвал победу над «Ахматом».

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в первом официальном матче при Эмери.

«Витесс» разгромил «Гронинген» в дебютном матче Слуцкого в турнире.

Чемпион РПЛ впервые в истории не забил в первых трех турах и набрал всего два очка.

«Манчестер Юнайтед» может назначить спортивного директора. Это произойдет впервые за 140 лет существования клуба.

«Реал» готов приобрести Азара за 224 миллиона.

«Ювентус» хочет заполучить скаута ЦСКА, который нашел Головина.

Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный гол.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (7)
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VeniaminS
1534109090
Чемпион сдулся.
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AEerr
1534118652
интересно!
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TUMS
1534133364
Как локо будет играть в ЛЧ...
Ответить
vodomut
1534133488
всё по делу
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+50/-50
1534133719
Все представители в еврокубках трещат по швам. Сезон явно не задался. Впереди "смутное время". Зато интересно будет смотреть, как периферия в лице Оренбурга и Тулы будет отгружать мячи столице.
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sochi-2013
1534136826
Надо было на логотипе, вместо медведя, профили Путина, Медведева и Мутко изобразить. Вот тогда мы всех бы победили. Единороссовский медведь в анфас, видать, не вдохновляет.
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a-rakhmatov
1534137674
Локо и Кони не играют в свою игру, класс игры оставляет желать лучшего....
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