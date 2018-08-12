Главные новости дня. «Локомотив» проиграл «Оренбургу», «Витесс» Слуцкого забил пять голов

«Локомотив» уступил «Оренбургу», «Арсенал» вырвал победу над «Ахматом».

«Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в первом официальном матче при Эмери.

«Витесс» разгромил «Гронинген» в дебютном матче Слуцкого в турнире.

Чемпион РПЛ впервые в истории не забил в первых трех турах и набрал всего два очка.

«Манчестер Юнайтед» может назначить спортивного директора. Это произойдет впервые за 140 лет существования клуба.

«Реал» готов приобрести Азара за 224 миллиона.

«Ювентус» хочет заполучить скаута ЦСКА, который нашел Головина.

Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный гол.