АПЛ. «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в первом официальном матче при Эмери

«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 1-го тура АПЛ со счетом 2:0. Голы забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Бернарду Силва.

Это первый официальный матч лондонского клуба при главном тренере Унаи Эмери. Он возглавил команду в конце мая.

Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Стерлинг, 14; 0:2 – Бернарду Силва, 64.

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