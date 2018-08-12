АПЛ. «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в первом официальном матче при Эмери

Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 1-го тура АПЛ со счетом 2:0. Голы забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Бернарду Силва.
Это первый официальный матч лондонского клуба при главном тренере Унаи Эмери. Он возглавил команду в конце мая.
Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур
Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Стерлинг, 14; 0:2 – Бернарду Силва, 64.