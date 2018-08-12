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    АПЛ. «Арсенал» проиграл «Манчестер Сити» в первом официальном матче при Эмери

    «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче 1-го тура АПЛ со счетом 2:0. Голы забили нападающий Рахим Стерлинг и полузащитник Бернарду Силва.

    Это первый официальный матч лондонского клуба при главном тренере Унаи Эмери. Он возглавил команду в конце мая.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур

    Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Стерлинг, 14; 0:2 – Бернарду Силва, 64.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2018 19:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11

      veretuio 12 августа 2018, 22:11

      Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.ru за 2 недели поднял трех месячную зарплату. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > veretuio 13 августа 2018, 07:34

      king-ball.ru платный. Купить обязательно один прогноз за 1000 "дерева". А там, как повезёт.
      ................................................................................................................
      А голова зачем? Не покупайся на то, что тебе подставляют.

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      Рейтинг: +100733

      zigbert 12 августа 2018, 22:06

      Создать коллектив в одночасье - не получится, нужна кропотливая работа.

      4
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 12 августа 2018, 21:45

      Ребята, очнитесь, вы чего там себе нафантазировали до начала матча? Что Арсенал будет бороться в этой игре на равных с Сити? - с Чемпионом АПЛ, сыгранной полностью укомплектованной командой, где дублеры по качеству лучше многих игроков основы канониров?Серьезно? Арсенал, который в начале перестройки с новым тренером, которому предстоит изгонять дух слабохарактерности и бесхребетности, привитый Арсеном за долгие годы...
      В любом случае Андрюша Аршавин давным давно сказал золотые слова на этот счет: "Ваши ожидания - это ваши собственные проблемы"

      5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 августа 2018, 20:13

      Эмери так быстро не удастся вытравить Арсенал Венгера последних лет но думаю со временем мы увидим команду уже с его почерком.

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      Рейтинг: +709

      VAD07 12 августа 2018, 20:06

      Сити Арсеналу не соперник, у них прямые конкуренты Эвертоны да Вест Хемы...

      4
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      Рейтинг: +1307

      21082014 12 августа 2018, 20:03

      Сити играли как умеют,хотят и могут.какие либо выводы об игре Арсенала делать слишком рано.но одно очевидно:работы у Эмери-непочатый край.

      10
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 12 августа 2018, 19:59

      Канониры снова не выстрелили, а горожане привычно доминировали!..

      14
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      Рейтинг: +421

      LMI 12 августа 2018, 19:58

      Ну никто и не ждал иного, как не печально. Но вот что Арсенала ВООБЩЕ НЕ БУДЕТ НА ПОЛЕ... Извините, но это уже слишком. Сегодня было намного хуже чем в том сезоне, который по праву считался самым провальным

      5
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > LMI 12 августа 2018, 21:36

      Не стоит набрасываться так на Эмери и Арсенал сейчас, равно как на Сарри с Челси. Первый сезон всегда дается тренерам для адаптации и наигрывания связей, не стоит ждать ничего сверхъестественного.
      И я не соглашусь что этот матч был хуже, чем прошлогодние при Венгере - мне понравилось как Арсенал порой зажимал высоким прессингом Сити, чем вызывал ряд ошибок, потерь и обрезов, то, что не воспользовались ими - это дело другое, но Арсенал Эмери действовал смелее и это дает надежду на будущее, потому как Арсенал Арсена был абсолютно безропотен.
      К тому же о чем вообще может быть речь, когда твой соперник Сити - чемпион Англии, с составом, в котором даже дублеры лучше по качеству чем большая часть основы Арсенала...этот Сити сейчас разорвал бы любую команду в АПЛ, разве что только Ливерпуль бы пободался.

      3
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      Рейтинг: +421

      LMI > Maxi_7 13 августа 2018, 07:30

      К тому же о чем вообще может быть речь, когда твой соперник Сити - чемпион Англии, с составом, в котором даже дублеры лучше по качеству чем большая часть основы Арсенала...этот Сити сейчас разорвал бы любую команду в АПЛ, разве что только Ливерпуль бы пободался.
      ___________________
      Так может стоит уже после первого тура закончить и чемпионат, и кубок Англии, и даже кубок английской лиги ? Ну и конечно же о "смелости и решительности" Арсенала Эмери...Вчера я этого не увидел, возможно я так вижу. Вчера я вообще не увидел Арсенала. Возможно я увидел ряд игроков - например Ляказета, Торрейру ... Но не Арсенал

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 августа 2018, 19:57

      Будто бы прошлый сезон и не заканчивался.

      9
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Cules2013 12 августа 2018, 21:30

      Ну так это практически так и есть, что может Эмери поменять за 2 месяца. Это все еще команда Венгера, и, думаю, до зимы как минимум она (психологически) ей будет оставаться, а то и дольше.

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