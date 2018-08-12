Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный гол

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча 3-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:1).

Вратарь стал первым, кто пропустил от клуба из Красноярска гол в РПЛ.

Пресс-атташе «Енисея» вручил Акинфееву презент, состоящий из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе. Ранее такой же подарок получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба за первый забитый гол «Енисею» в РПЛ.