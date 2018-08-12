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    Акинфеев получил подарок от «Енисея» за пропущенный гол

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев получил подарок после матча 3-го тура чемпионата России с «Енисеем» (1:1).

    Вратарь стал первым, кто пропустил от клуба из Красноярска гол в РПЛ.

    Пресс-атташе «Енисея» вручил Акинфееву презент, состоящий из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе. Ранее такой же подарок получил нападающий «Зенита» Артем Дзюба за первый забитый гол «Енисею» в РПЛ.

    Источник: ФК «Енисей»

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    12.08.2018 08:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 августа 2018, 11:31

      интересно кто следующий номинат на шишки с чаем

      4
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      Рейтинг: +979

      directorpg 12 августа 2018, 10:37

      Оригинально

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 августа 2018, 10:29

      Молодец. Игорь всегда был примером подражания другим игрокам

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 12 августа 2018, 10:26

      Забавно!!)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 12 августа 2018, 10:15

      С командой потом чайку попили,ничью отметили ))

      0
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > Шумаххер 12 августа 2018, 10:22

      ничью уже отмечали(

      0
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 12 августа 2018, 09:59

      Гол пропускает не вратарь, а команда. Но сибирякам респект за оригинальность.

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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 12 августа 2018, 09:43

      Есть ещё автогол

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 12 августа 2018, 09:17

      Вручили - молодцы.
      А вот никак нельзя было обойтись без ,,пропущенного гола,,
      Ибо тогда подарок принимает какой -то двойственный смысл...
      Типа издевательства что ли..

      2
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      Рейтинг: +1819

      gor77 12 августа 2018, 09:15

      Очень весёлый и полезный подарок от сибиряков! Точнее от Красноярска!!!
      Сибиряки поймут! ))))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 августа 2018, 08:31

      Не пей, Игорёк, иван-чай с чабрецом, Иванушкой станешь !...

      7
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