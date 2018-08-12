Гвардиола: «Сити» может играть превосходно, но и другие клубы могут. Нельзя забывать о них»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

«Мы были лучшими, определенно, без сомнений. Но мы играем не одни. Мы можем делать свою работу, но и другие могут делать ее.

Мы можем сделать свою работу так же, как и в прошлом сезоне, но, может, «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» смогут сделать ее лучше и победят.

Мы можем играть превосходно, но и другие могут это. Нельзя забывать о других претендентах на титул. В прошлом сезоне между нами был разрыв, но я не знаю, что будет в этом.

Люди говорят, что надо забыть прошлый сезон. Нет. Я не хочу этого. Я точно знаю, что мы сделали, чтобы достичь этого, и мы начнем оттуда же. Там лежат основы», – сказал Гвардиола.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.