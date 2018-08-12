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    Гвардиола: «Сити» может играть превосходно, но и другие клубы могут. Нельзя забывать о них»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о чемпионской гонке АПЛ.

    «Мы были лучшими, определенно, без сомнений. Но мы играем не одни. Мы можем делать свою работу, но и другие могут делать ее.

    Мы можем сделать свою работу так же, как и в прошлом сезоне, но, может, «Ливерпуль», «МЮ», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм» смогут сделать ее лучше и победят.

    Мы можем играть превосходно, но и другие могут это. Нельзя забывать о других претендентах на титул. В прошлом сезоне между нами был разрыв, но я не знаю, что будет в этом.

    Люди говорят, что надо забыть прошлый сезон. Нет. Я не хочу этого. Я точно знаю, что мы сделали, чтобы достичь этого, и мы начнем оттуда же. Там лежат основы», – сказал Гвардиола.

    В прошлом сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии.

    Источник: Skysports

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    12.08.2018 01:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 12 августа 2018, 11:49

      пора бы Юнайтед чемпионом стать но пока нет предпосылок место в лч только и светит

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