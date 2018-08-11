Аршавин: «Слава богу, что я не такой великий, как Роналдо»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал совместное фото с бывшим игроком сборной Бразилии Роналдо. Россиянин рад, что он не такой известный.

«Это фото было сделано в Москве – у нас с Роналдо один технический спонсор. Это мероприятие проводилось в преддверии чемпионата мира.

Когда увидел, какой пчелиный рой бегает за ним, подумал: «Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо». Там было просто сумасшествие», – сказал хавбек prosports.kz.

В Европе Аршавин выступал за «Арсенал».