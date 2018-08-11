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    Аршавин: «Слава богу, что я не такой великий, как Роналдо»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин прокомментировал совместное фото с бывшим игроком сборной Бразилии Роналдо. Россиянин рад, что он не такой известный.

    «Это фото было сделано в Москве – у нас с Роналдо один технический спонсор. Это мероприятие проводилось в преддверии чемпионата мира.

    Когда увидел, какой пчелиный рой бегает за ним, подумал: «Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо». Там было просто сумасшествие», – сказал хавбек prosports.kz.

    В Европе Аршавин выступал за «Арсенал».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.08.2018 06:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 11 августа 2018, 10:05

      хахаха чучело *баное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      Cupota 11 августа 2018, 09:42

      Вы теперь всех казахских полузащитников цитировать будете?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 11 августа 2018, 09:02

      Ой ли...именно так ты и подумал)))

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 11 августа 2018, 08:08

      А фото-то где? Нам то что комментировать?

      0
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