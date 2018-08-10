Главные новости дня. «Спартак» объявил о трансфере Еременко, Дзюбой интересуется «Бордо»

Фанаты «Зенита» нанесли ущерб стадиону в Минске.

Гуренко рассказал о зарплатах в минском «Динамо».

«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ.

«Спартак» оформил трансфер Еременко.

«Бордо» планирует арендовать Дзюбу.

В Дагестане предлагают собирать деньги с богатых жителей региона ради «Анжи».

УЕФА может наказать ПАОК за лазерные указки и игнорирует нападение на журналистов.

«Милан» хочет арендовать Промеса с правом выкупа.

Сборная Украины не захотела селиться в отель «Москва» в Чехии по политическим причинам.

Чорлука завершил выступления за сборную Хорватии.