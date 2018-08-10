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  • Главные новости дня. «Спартак» объявил о трансфере Еременко, Дзюбой интересуется «Бордо»

Главные новости дня. «Спартак» объявил о трансфере Еременко, Дзюбой интересуется «Бордо»

10 августа 2018, 21:31
2

Фанаты «Зенита» нанесли ущерб стадиону в Минске.

Гуренко рассказал о зарплатах в минском «Динамо».

«Урал» и «Динамо» сыграли вничью в матче третьего тура РПЛ.

«Спартак» оформил трансфер Еременко.

«Бордо» планирует арендовать Дзюбу.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (2)
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sergey610
1533944508
Хороший арендуемый.
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vodomut
1533962579
отдайте его нах...
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