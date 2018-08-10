Главные новости дня. «Спартак» объявил о трансфере Еременко, Дзюбой интересуется «Бордо»

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    Источник: Бомбардир.ру

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    10.08.2018 21:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +677

      vodomut 11 августа 2018, 07:42

      отдайте его нах...

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    • ...
      Рейтинг: +481

      sergey610 11 августа 2018, 02:41

      Хороший арендуемый.

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