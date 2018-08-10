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    УЕФА завел дело на ПАОК за лазерные указки. Нападение на российских журналистов проигнорировано

    8 августа «Спартак» уступил ПАОК со счетом 2:3 в выездном матче квалификации Лиги чемпионов (3-й тур, первый матч).

    На 71-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти. По словам голландца, во время удара ему помешал свет лазерной указки с трибун.

    Официальный сайт УЕФА сообщил об открытии расследования эпизода сроком до 23 августа.

    Союз проигнорировал информацию о нападении греческих болельщиков на журналистов из России. Сообщалось, что фанаты пытались попасть в пресс-ложу российских СМИ. По словам некоторых журналистов, нарушителям удалось применить силу.

    УЕФА не будет рассматривать дело о нападении на журналистов из-за отсутствия доказательств в официальных протоколах встречи.

    В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

    Источник: УЕФА

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    10.08.2018 16:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 12:44

      Греция давно славится своим разгильдяйством.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 11 августа 2018, 05:33

      Отношения в УЕФА ко всем одинаковое , кроме России!

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 19:54

      то что дело за указки завели это правильно но то что проигнорировали избиения это плохо. если бы наши сделали подобное то думаю это так просто не оставили.

      8
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 10 августа 2018, 18:50

      А никто в другом решении этих п.и.д.о.р.о.в и не сомневался...

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 10 августа 2018, 17:12

      А как насчёт политических лозунгов, которые запрещены строго-настрого УЕФА?
      Тут никаких протоколов не надо, достаточно было посмотреть трансляцию матча.
      УЕФА- настоящая помойка для отмывания денег с политическим уклоном. Парадокс, но факт.

      10
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 10 августа 2018, 16:40

      тут надо иронично улыбнуться.... если бы наши фаны избили бы чужих журналюг,хай поднялся б на всю европу...

      16
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      Рейтинг: +1430

      Freyd > 84aivengo 10 августа 2018, 17:04

      Думаю на весь мир поднялся бы хай

      9
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > 84aivengo 10 августа 2018, 18:05

      Даже если бы их хлебом-солью встретили, сказали бы, что отравить хотели!)

      7
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