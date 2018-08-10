УЕФА завел дело на ПАОК за лазерные указки. Нападение на российских журналистов проигнорировано

8 августа «Спартак» уступил ПАОК со счетом 2:3 в выездном матче квалификации Лиги чемпионов (3-й тур, первый матч).

На 71-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти. По словам голландца, во время удара ему помешал свет лазерной указки с трибун.

Официальный сайт УЕФА сообщил об открытии расследования эпизода сроком до 23 августа.

Союз проигнорировал информацию о нападении греческих болельщиков на журналистов из России. Сообщалось, что фанаты пытались попасть в пресс-ложу российских СМИ. По словам некоторых журналистов, нарушителям удалось применить силу.

УЕФА не будет рассматривать дело о нападении на журналистов из-за отсутствия доказательств в официальных протоколах встречи.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били