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  • УЕФА завел дело на ПАОК за лазерные указки. Нападение на российских журналистов проигнорировано

УЕФА завел дело на ПАОК за лазерные указки. Нападение на российских журналистов проигнорировано

10 августа 2018, 16:38
8

8 августа «Спартак» уступил ПАОК со счетом 2:3 в выездном матче квалификации Лиги чемпионов (3-й тур, первый матч).

На 71-й минуте встречи нападающий красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти. По словам голландца, во время удара ему помешал свет лазерной указки с трибун.

Официальный сайт УЕФА сообщил об открытии расследования эпизода сроком до 23 августа.

Союз проигнорировал информацию о нападении греческих болельщиков на журналистов из России. Сообщалось, что фанаты пытались попасть в пресс-ложу российских СМИ. По словам некоторых журналистов, нарушителям удалось применить силу.

УЕФА не будет рассматривать дело о нападении на журналистов из-за отсутствия доказательств в официальных протоколах встречи.

В Греции была жесть. Русских фанатов не пускали, журналистов – били

Источник: УЕФА
Лига Европы Россия. Премьер-лига Спартак ПАОК Промес Квинси
Комментарии (8)
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84aivengo
1533908455
тут надо иронично улыбнуться.... если бы наши фаны избили бы чужих журналюг,хай поднялся б на всю европу...
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Супервайзер
1533910375
А как насчёт политических лозунгов, которые запрещены строго-настрого УЕФА? Тут никаких протоколов не надо, достаточно было посмотреть трансляцию матча. УЕФА- настоящая помойка для отмывания денег с политическим уклоном. Парадокс, но факт.
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Старикан
1533916245
А никто в другом решении этих п.и.д.о.р.о.в и не сомневался...
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OfaZavr
1533920052
то что дело за указки завели это правильно но то что проигнорировали избиения это плохо. если бы наши сделали подобное то думаю это так просто не оставили.
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XaXatyn
1533954802
Отношения в УЕФА ко всем одинаковое , кроме России!
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zigbert
1533980641
Греция давно славится своим разгильдяйством.
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