Аллегри – об отказе «Реалу»: «Уверен, что принял верное решение»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не сомневается, что сделал правильный выбор, отказав «Реалу».

«Я отказал «Реалу» потому, что давал обещание президенту «Юве». Я уважаю клуб, поэтому сказал «нет» «Реалу», самому большому клубу мира и мечте любого тренера.

Я был бы лицемером, если бы сказал, что интерес «Реала» не почетен для меня. Но я до сих пор уверен, что принял верное решение», – сказал Аллегри.

Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014 года, когда он перешел из «Милана».