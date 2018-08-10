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Аллегри – об отказе «Реалу»: «Уверен, что принял верное решение»

10 августа 2018, 11:07
2

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не сомневается, что сделал правильный выбор, отказав «Реалу».

«Я отказал «Реалу» потому, что давал обещание президенту «Юве». Я уважаю клуб, поэтому сказал «нет» «Реалу», самому большому клубу мира и мечте любого тренера.

Я был бы лицемером, если бы сказал, что интерес «Реала» не почетен для меня. Но я до сих пор уверен, что принял верное решение», – сказал Аллегри.

Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014 года, когда он перешел из «Милана».

Источник: Goal.com
Италия. Серия А Испания. Примера Трансферы Ювентус Реал Аллегри Массимилиано
Комментарии (2)
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Аскорбин
1533891954
Респект.
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МВС
1533921272
конечно,верное.отьезд в Мадрид-большой риск.там будут ждать совсем другой футбол от него,нежели чем тот,в который играет Ювентус.в Италии он купается в лучах славы.полностью ощущает поддержку руководства.тот случай,когда синица в руках милее,чем пролетающий в небе журавлик.
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