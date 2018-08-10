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    Аллегри – об отказе «Реалу»: «Уверен, что принял верное решение»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не сомневается, что сделал правильный выбор, отказав «Реалу».

    «Я отказал «Реалу» потому, что давал обещание президенту «Юве». Я уважаю клуб, поэтому сказал «нет» «Реалу», самому большому клубу мира и мечте любого тренера.

    Я был бы лицемером, если бы сказал, что интерес «Реала» не почетен для меня. Но я до сих пор уверен, что принял верное решение», – сказал Аллегри.

    Аллегри работает в «Ювентусе» с 2014 года, когда он перешел из «Милана».

    Источник: Goal.com

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    10.08.2018 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1364

      МВС 10 августа 2018, 20:14

      конечно,верное.отьезд в Мадрид-большой риск.там будут ждать совсем другой футбол от него,нежели чем тот,в который играет Ювентус.в Италии он купается в лучах славы.полностью ощущает поддержку руководства.тот случай,когда синица в руках милее,чем пролетающий в небе журавлик.

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 10 августа 2018, 12:05

      Респект.

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