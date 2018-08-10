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    Слуцкий: «Витессу» не хватило нападающего с «инстинктом убийцы»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий остался разочарован после поражения своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Базеля».

    «Я очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Мы создали множество моментов, но нам не хватило нападающего с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

    Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме.

    Нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 – великолепный результат для гостей», – сказал Слуцкий после матча.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Витесс» – «Базель» завершился со счетом 0:1. Ответная игра состоится 16 августа.

    Источник: ФК «Витесс»

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    10.08.2018 07:34
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 11 августа 2018, 10:44

      Не повезло, но не все еще потеряно.

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 10 августа 2018, 11:55

      Англия Голландия и т.д леня путешественник хоть мир посмотрит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 августа 2018, 10:55

      тому тренеру чья команда проиграла всегда чего-то не хватает))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 10 августа 2018, 10:46

      Шпарит по английский вовсю. Коасава

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > talgatnurzhanov2006 10 августа 2018, 17:34

      Ошибка на ошибке, но в принципе понятно. Молодец, еще год назад двух слов связать не мог.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 10 августа 2018, 10:00

      Убийц-то найти можно,но они ленивые и играть в футбол не хотят.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 10 августа 2018, 09:50

      У Лёни все получится, удачи ему!!!
      Не так много тренеров русских (вернее никого, кроме Лёни), кто тренирует клубы в Европе

      1
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      Рейтинг: +706

      111ax 10 августа 2018, 08:33

      еще Витессу не хватает тренера с инстинктом убийцы, цска испытал эту нехватку на себе в свое время

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 10 августа 2018, 08:23

      Или убийцы с инстинктом форварда,добавил Леонид...

      1
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      Рейтинг: +24

      МЯСНОЙ Я 10 августа 2018, 08:22

      Леня-физрук! Абрамович тебя больше не куда не пристроет))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 10 августа 2018, 07:42

      Одним не не хватает забивных форвардов, другим с "инстинктом убийцы". Когда не хватает индивидуального мастерства, налаженной командной игры, прухи и везухи, то можно сетовать на что угодно... В " Зените" вот не набрали ещё нужных кондиций, а когда наберут еврокубковый поезд уже уехал...

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