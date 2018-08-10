Слуцкий: «Витессу» не хватило нападающего с «инстинктом убийцы»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий остался разочарован после поражения своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Базеля».

«Я очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Мы создали множество моментов, но нам не хватило нападающего с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме.

Нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 – великолепный результат для гостей», – сказал Слуцкий после матча.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Витесс» – «Базель» завершился со счетом 0:1. Ответная игра состоится 16 августа.