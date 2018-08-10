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  • Слуцкий: «Витессу» не хватило нападающего с «инстинктом убийцы»

Слуцкий: «Витессу» не хватило нападающего с «инстинктом убийцы»

10 августа 2018, 07:34
12

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий остался разочарован после поражения своей команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы от «Базеля».

«Я очень разочарован, особенно по той причине, что мы пропустили на последних минутах матча. «Витесс» контролировал игру и был лучшей командой на поле. Мы создали множество моментов, но нам не хватило нападающего с «инстинктом убийцы». Имея столько шансов, команда была обязана забивать.

Мы провели хороший матч, но из-за результата сильно разочарованы. Несмотря на усталость, команда продолжила играть активно во втором тайме.

Нам не хватило опыта, потому что в конце нужно было просто играть на 0:0. Счет 1:0 – великолепный результат для гостей», – сказал Слуцкий после матча.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Витесс» – «Базель» завершился со счетом 0:1. Ответная игра состоится 16 августа.

Источник: ФК «Витесс»
Лига Европы Витесс Базель Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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ДАША Д
1533875862
Ну вот и первая большая неудача не за горами.
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Рубик Докоян
1533876165
Одним не не хватает забивных форвардов, другим с "инстинктом убийцы". Когда не хватает индивидуального мастерства, налаженной командной игры, прухи и везухи, то можно сетовать на что угодно... В " Зените" вот не набрали ещё нужных кондиций, а когда наберут еврокубковый поезд уже уехал...
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МЯСНОЙ Я
1533878541
Леня-физрук! Абрамович тебя больше не куда не пристроет))
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KOLBIS
1533878596
Или убийцы с инстинктом форварда,добавил Леонид...
Ответить
111ax
1533879238
еще Витессу не хватает тренера с инстинктом убийцы, цска испытал эту нехватку на себе в свое время
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ВикторВВ
1533883824
У Лёни все получится, удачи ему!!! Не так много тренеров русских (вернее никого, кроме Лёни), кто тренирует клубы в Европе
Ответить
talgatnurzhanov2006
1533887189
Шпарит по английский вовсю. Коасава
Ответить
OfaZavr
1533887751
тому тренеру чья команда проиграла всегда чего-то не хватает))
Ответить
Полная Канистра
1533891330
Англия Голландия и т.д леня путешественник хоть мир посмотрит
Ответить
zigbert
1533973474
Не повезло, но не все еще потеряно.
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