Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Куртуа: «Принял решение перейти в «Реал» из-за желания быть ближе к своим детям»

Куртуа: «Принял решение перейти в «Реал» из-за желания быть ближе к своим детям»

9 августа 2018, 06:54
11

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на протяжении четырех лет.

«Привет, семья «Челси»! Хочу выразить свою благодарность за фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце.

Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к своим детям.

Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!» – написал Куртуа в фэйсбуке, но позже удалил эту запись.

Голкипер перешел в «Реал». В лондонский клуб на правах аренды отправится полузащитник Матео Ковачич. В ближайшее время Куртуа пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.

Источник: Facebook.com
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси Реал Куртуа Тибо
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
orlovcar
1533789227
как андон поступил
Ответить
altezzik
1533791628
А Кейлор Навас куда? Не на лавке же сидеть.
Ответить
Cules2013
1533793307
кто-то поверил в эту лапшу о детях?
Ответить
Sterh
1533797192
Ну да) ведь реал - не повод переходить, согласен) А дети - да.. В принципе, как я понял - ему пофиг - за кого играть)
Ответить
zigbert
1533798713
Да при чем тут дети Тибо?
Ответить
Shotlandets86
1533799199
К носатому уважения не осталось после этой лапши совершенно. Мерзкий персонаж. Желаю сесть на банку под трудягу Наваса.
Ответить
AHTUNGBOL
1533801398
Надо было детей его перевезти в Саранск, чтобы он так в Мордоаию рвался...
Ответить
OfaZavr
1533802138
насчет детей это скорее всего просто придуманная причина для всех болельщиков.
Ответить
Аристократ Олжик
1533804075
жаль, фанатов Реала, к ним переходит дырка. Жаль Кейлора Наваса, все его сэйвы и блестящая игра , променяна на раскрученный бренд. Даже в УЕФА все понимают, вручили награду Тибо, а в символическую сборную, не включили. А семья, вон Де Хеа, в Англии дольше играет. Профессионал - одним словом . . .
Ответить
Aseke_84
1533805547
Наваса жалко, всеравно Навас лучше.
Ответить
Главные новости
Только за одного российского футболиста платили больше, чем за Батракова
23:27
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
23:18
Видео«Галатасарай» представил Батракова роликом с матрешками
23:12
1
Кубок России. «Балтика» по пенальти победила махачкалинское «Динамо»
22:53
1
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
22:39
2
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
22:31
1
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
21:38
2
«Локомотив» и «Галатасарай» изменили условия сделки по Батракову
21:24
2
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+