Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа: «Принял решение перейти в «Реал» из-за желания быть ближе к своим детям»

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на протяжении четырех лет.

    «Привет, семья «Челси»! Хочу выразить свою благодарность за фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце.

    Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к своим детям.

    Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!» – написал Куртуа в фэйсбуке, но позже удалил эту запись.

    Голкипер перешел в «Реал». В лондонский клуб на правах аренды отправится полузащитник Матео Ковачич. В ближайшее время Куртуа пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.08.2018 06:54
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      Aseke_84 9 августа 2018, 12:05

      Наваса жалко, всеравно Навас лучше.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 9 августа 2018, 11:41

      жаль, фанатов Реала, к ним переходит дырка. Жаль Кейлора Наваса, все его сэйвы и блестящая игра , променяна на раскрученный бренд. Даже в УЕФА все понимают, вручили награду Тибо, а в символическую сборную, не включили. А семья, вон Де Хеа, в Англии дольше играет. Профессионал - одним словом . . .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 августа 2018, 11:08

      насчет детей это скорее всего просто придуманная причина для всех болельщиков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 9 августа 2018, 10:56

      Надо было детей его перевезти в Саранск, чтобы он так в Мордоаию рвался...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 9 августа 2018, 10:19

      К носатому уважения не осталось после этой лапши совершенно. Мерзкий персонаж. Желаю сесть на банку под трудягу Наваса.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100739

      zigbert 9 августа 2018, 10:11

      Да при чем тут дети Тибо?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 9 августа 2018, 09:46

      Ну да) ведь реал - не повод переходить, согласен)
      А дети - да..
      В принципе, как я понял - ему пофиг - за кого играть)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 августа 2018, 08:41

      кто-то поверил в эту лапшу о детях?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1702

      altezzik 9 августа 2018, 08:13

      А Кейлор Навас куда? Не на лавке же сидеть.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +407

      orlovcar 9 августа 2018, 07:33

      как андон поступил

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11