Куртуа: «Принял решение перейти в «Реал» из-за желания быть ближе к своим детям»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на протяжении четырех лет.

«Привет, семья «Челси»! Хочу выразить свою благодарность за фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце.

Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к своим детям.

Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!» – написал Куртуа в фэйсбуке, но позже удалил эту запись.

Голкипер перешел в «Реал». В лондонский клуб на правах аренды отправится полузащитник Матео Ковачич. В ближайшее время Куртуа пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.