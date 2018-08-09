Куртуа: «Принял решение перейти в «Реал» из-за желания быть ближе к своим детям»

Наваса жалко, всеравно Навас лучше.
Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поблагодарил болельщиков «Челси» за поддержку на протяжении четырех лет.
«Привет, семья «Челси»! Хочу выразить свою благодарность за фантастические четыре года. Команда всегда будет в моем сердце.
Я хочу поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении этих лет. Надеюсь, вы понимаете, что я принял это решение из-за желания быть ближе к своим детям.
Желаю всего наилучшего. Для меня было честью быть частью «Челси»!» – написал Куртуа в фэйсбуке, но позже удалил эту запись.
Голкипер перешел в «Реал». В лондонский клуб на правах аренды отправится полузащитник Матео Ковачич. В ближайшее время Куртуа пройдет медицинское обследование и подпишет личный контракт.