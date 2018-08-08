Алисон – о дебюте: «Уже успел почувствовать мощную поддержку местных болельщиков»

Новичок «Ливерпуля» вратарь Алисон дебютировал в составе английского клуба в товарищеском матче против «Торино».

«Во время чемпионата мира нам запретили вести переговоры с клубами. С этим требованием мои агенты прекратили все переговоры. Я смог сосредоточиться только на чемпионате мира. Тренер попросил всех решать проблемы после турнира. К счастью, все прошло хорошо.

Теперь «Ливерпуль» мой новый дом. Для меня это особые ощущения.

Я уже успел почувствовать мощную поддержку местных болельщиков. Они писали мне, когда только появились первые слухи про «Ливерпуль». Я видел, что они ждут меня в команде. Поддержка фанатов крайне важна для любого футболиста», – заявил Алиссон.

Товарищеский матч «Ливерпуль» – «Торино» завершился со счетом 3:1. Алиссон провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Лорис Кариус.