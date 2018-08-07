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Канделаки: «Про Дзюбу нужно снимать фильмы»

7 августа 2018, 21:07
35

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила снять фильм про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Женщина считает форварда ведущим футболистом страны.

«Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого «Зенит» «удалил» из команды и отправил в аренду в тульский «Арсенал».

Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем ЧМ-2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в «Зенит». Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу», – написала женщина для Forbes.

Дзюба на ЧМ-2018 отметился тремя голами.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем Канделаки Тина
Комментарии (35)
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Lester84
1533665391
Я даже знаю какой фильм - ремейк фильма "Когда деревья были большими"))))
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ЮНик
1533668366
И название города Артём в Приморском крае впредь хорошо бы дополнить - Артём Дзюба. Для увековечивания его памяти и для окончательного идиотизма.
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insider_retro
1533668380
Нет полёта мысли у наших чинарей и руководителей разного пошиба... Мелко и приземлённо мыслят... Для продвижения идей спортивного патриотизма и физкультурных традиций, не плохо было бы забабахать рок-оперу, замутить несколько кинолент и театральных постановок для различной аудитории, а для самых маленьких будущих чемпионов - мульты, комиксы и игрушки!.. И всё это на постоянной основе, а не только перед Олимпиадами и ЧМ... Может тогда и будет, хоть, небольшой толк... Хотелось бы!..
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Полная Канистра
1533669016
дерзай какдалака но сначала мультик вместо ёжика / Дзюба в тумане./ само то. Но у нас другие герои спортсмены есть КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИНЕСЛИ НАШЕЙ СТРАНЕ СЛАВУ!!!!!! а не этот шутник
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21082014
1533669174
про карьерный рост самой Тины тоже увлекательный фильм получился бы.есть,что показать и расказать.
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Полная Канистра
1533669404
лучше про Фёдора Емельяненко сними фильм дура нашла кого продвигать
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zigbert
1533669787
Пожалуй это уже перебор.
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МВС
1533670656
Снимайте.и крутите по своему матч тв круглосуточно.
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САДЫЧОК
1533671978
лучше снимите про канделаку фильм ! как она и ее приспешники обманули простых любителей футбола ! которые не могут теперь из за жадности и алчности смотреть матчи чемпионата России !
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kykyi
1533696050
Дожили, похоже больше не о ком снимать.
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