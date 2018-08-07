Канделаки: «Про Дзюбу нужно снимать фильмы»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила снять фильм про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Женщина считает форварда ведущим футболистом страны.

«Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого «Зенит» «удалил» из команды и отправил в аренду в тульский «Арсенал».

Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем ЧМ-2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в «Зенит». Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу», – написала женщина для Forbes.

Дзюба на ЧМ-2018 отметился тремя голами.