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    Канделаки: «Про Дзюбу нужно снимать фильмы»

    Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки предложила снять фильм про нападающего «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу. Женщина считает форварда ведущим футболистом страны.

    «Российский спорт не коммерциализирован, наших спортивных звезд никто не продвигает, нет рейтинговых передач на телевидении с их участием. Возьмем, к примеру, историю Артема Дзюбы, которого «Зенит» «удалил» из команды и отправил в аренду в тульский «Арсенал».

    Ведущий игрок страны оказался им не нужен. А Дзюба стал героем ЧМ-2018, одним из самых мотивированных и результативных игроков. Упал, преодолел все препятствия, поднялся и вернулся в «Зенит». Его историю успеха нужно раскручивать – снимать художественные и документальные фильмы, реалити-шоу», – написала женщина для Forbes.

    Дзюба на ЧМ-2018 отметился тремя голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2018 21:07
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 8 августа 2018, 23:10

      порно фильмы стиной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 8 августа 2018, 15:06

      2 сапога пара----Канделаки и Бздюба

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2018, 09:38

      это нормальная ситуация для любого спортсмена и не нужно делать из него супергероя. ничего он особенного не сделал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 августа 2018, 05:40

      Дожили, похоже больше не о ком снимать.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 августа 2018, 03:10

      Лет через 30 снимут какой-нибудь высер про превозмогание Артемки))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      Смешная Лошадь 8 августа 2018, 00:35

      Ералаш

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 8 августа 2018, 00:07

      А с тобой только ролики для порнхуба ))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 23:43

      Телесериал запустите " Физрук любимец бабушек"...

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 августа 2018, 23:09

      сериал в 200 серий и в главной роли конечно Тина и Тема

      0
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      Рейтинг: +9735

      САДЫЧОК 7 августа 2018, 22:59

      лучше снимите про канделаку фильм ! как она и ее приспешники обманули простых любителей футбола ! которые не могут теперь из за жадности и алчности смотреть матчи чемпионата России !

      2
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