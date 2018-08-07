«Реал» недоволен тем, что агенты Модрича ведут переговоры с «Интером»

Руководство «Реала» очень недовольно тем, что окружение полузащитника Луки Модрича ведет предварительные переговоры с «Интером».

Ранее сообщалось, что миланцы хотят заполучить хорвата, а сам он также желает сменить клуб.

«Реал» проявил явное недовольство в отношении двух представителей Модрича – Владо Лемича и Предрагу Миятовича из-за их действий в данной ситуации.

Ожидается, что завтра Модрич встретится с президентом мадридцев Флорентино Пересом, чтобы окончательно решить вопрос относительно своего будущего.

В свою очередь, «Реал» может отказаться предложить хорвату новый контракт из-за действий Лемича и Миятовича. Либо по этой же причине закрыть любые переговоры о продаже полузащитника.