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    «Реал» недоволен тем, что агенты Модрича ведут переговоры с «Интером»

    Руководство «Реала» очень недовольно тем, что окружение полузащитника Луки Модрича ведет предварительные переговоры с «Интером».

    Ранее сообщалось, что миланцы хотят заполучить хорвата, а сам он также желает сменить клуб.

    «Реал» проявил явное недовольство в отношении двух представителей Модрича – Владо Лемича и Предрагу Миятовича из-за их действий в данной ситуации.

    Ожидается, что завтра Модрич встретится с президентом мадридцев Флорентино Пересом, чтобы окончательно решить вопрос относительно своего будущего.

    В свою очередь, «Реал» может отказаться предложить хорвату новый контракт из-за действий Лемича и Миятовича. Либо по этой же причине закрыть любые переговоры о продаже полузащитника.

    Источник: Football Italia

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    07.08.2018 16:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 7 августа 2018, 20:22

      Перес да и сам Модрич должны наконец внести ясность в дальнейшем нахождении его в Реале.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 августа 2018, 19:01

      Смотрю, как-то все уже давно забили на регламент и ведут закулисные переговоры по трансферам при действующем контракте футболиста. Агенты и клубы заинтересанты прежде всего должны обращаться в клуб с которым у игрока действующий контракт и с ним договариваться или получать от него добро на переговоры. А потом уже вести переговоры по "личке" футболиста с клубом который его намерен купить.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 августа 2018, 18:32

      А чего недовольны то? Сами Куртуа третий год обрабатывают, который по факту не нужен.

      0
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      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 7 августа 2018, 18:14

      И что с того что недовольны?)))

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