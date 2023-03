Видаль провел первую тренировку в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль провел первую тренировку с командой. Сегодня клуб презентовал футболиста, контракт рассчитан до 2021 года.

Видаль: «Барселона»? Я перешел сюда, чтобы выиграть все»

First training session for @kingarturo23 with his new teammates!

Also, the six returning internationals complete their double session at the Ciudad Deportiva Joan Gamper #ForçaBarça pic.twitter.com/nb40ItLiW3