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    «Барселона» презентовала Видаля

    «Барселона» провела презентацию новичка команды Артуро Видаля.

    Полузащитник перешел в каталонский клуб из «Баварии» за 18 миллионов евро, подписав контракт до 2021 года.

    31-летний футболист выступал за мюнхенцев с 2015 года. В прошлом сезон чилиец принял участие в 35 матчах «Баварии» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

    Источник: ФК «Барселона»

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    06.08.2018 14:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 6 августа 2018, 19:30

      18 лямов за такого Игрока!супер.теперь в центре у Барсы не забалуешь.

      3
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      Рейтинг: +2888

      absent32 6 августа 2018, 18:22

      один Видаль ушел, другой Видаль пришел... пост сдал, пост принял...

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 августа 2018, 17:19

      Есть немало оснований полагать,что это очень качественное усиление.Такого питбуля Барсе в центре давно не хватало.

      5
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 августа 2018, 15:59

      Топ-игрок за считай бесплатно.
      В этом году трансферами Барса радует

      4
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 августа 2018, 15:23

      Странный переход и это мягко сказано.

      0
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      Рейтинг: +62

      fitt 6 августа 2018, 14:48

      Кто? Зачем? лучше бы Карлеса Аленья бы наигрывали

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 августа 2018, 14:39

      Сколько уже ПЗ у барсы? 16?)

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 6 августа 2018, 15:27

      не, тут ты не прав. половина из них лавочники, которые играли просто потому, что больше некому было. При всём уважении к этим игрокам, но ни Гомеш, ни Денис Суарез, ни Рафинья - это не уровень Барсы. С учётом того, что ушли в это ТО Паулиньо и Иньеста, то Видаль и Артур - это просто замена им по позиции, иначе на поле Вальверде можно выпускать)
      Видаль опорник, а у Барсы кроме Бускетса, игроков такого плана больше нет.
      Так что всё логично. Наоборот, наконец-то усилились, как надо.
      Из основной обоймы у Барсы были Бускетс, Ракитич и Коутиньо. предлагаешь весь сезон играть одними и теми же трёмя игроками, а на замену выпускать Гомеша?)))
      Пример МанСити показывает, что лишним качественный игрок не будет. У Пепа там такая обойма в ротации, но хватает времени даже молодёжь иногда выпускать.

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > MORd0R 6 августа 2018, 16:29

      столько же , только в 2 раза больше?) наверное это хотел сказать)))

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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Cules2013 6 августа 2018, 16:30

      а я всегда говорил в, все эти гомеши, алькасеры, тураны( знаю что ушел) суарез Д, видаль( причем я не про этого видаля, а донного) что это не уровень барсы, им место в осасуне всем.

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