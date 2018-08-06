«Барселона» презентовала Видаля

«Барселона» провела презентацию новичка команды Артуро Видаля.

Полузащитник перешел в каталонский клуб из «Баварии» за 18 миллионов евро, подписав контракт до 2021 года.

31-летний футболист выступал за мюнхенцев с 2015 года. В прошлом сезон чилиец принял участие в 35 матчах «Баварии» во всех турнирах, забив шесть голов и сделав две результативные передачи.

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