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    Тихонов – о матче с «Оренбургом»: «Сказал команде, что это безобразие. Такие голы нельзя пропускать»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение команды в матче второго тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3). Специалист назвал ситуацию безобразной.

    «Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.

    Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», – сказал Тихонов.

    Самарцы после двух туров набрали одно очко.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    05.08.2018 21:20
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 августа 2018, 13:51

      Лишить всех премии за такую игру на полгода - в следующий раз будут шевелиться.

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      Рейтинг: +1710

      Sviro 6 августа 2018, 08:07

      Сгонять вничью с цска и просрать оренбургу - это талант нужен и он у нас есть..... Позор!

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      Рейтинг: +548

      kupryaev 5 августа 2018, 22:41

      Вообще очень странная игра -оборона КС напомнила защиту сборной на чм -14

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      Рейтинг: +17854

      ilichkadr 5 августа 2018, 22:19

      Андрей, чисто твоя недоработка. Настраивать надо команду психологически, а не сюсюкать с игроками........., пенять на то, какие голы можно пропускать, а какие нельзя.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > ilichkadr 6 августа 2018, 04:25

      Сюсюкать не надо. Надо вести в душ и там ломать шеи.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 августа 2018, 21:46

      Ну а какие голы можно пропускать ?... Играть надо и дрючить на тренировках и разбирать игры, чтобы каждый видел и понимал свои косяки. С игровым футбольным интеллектом всегда были проблемы, особенно в современном российском футболе.

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