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  • Тихонов – о матче с «Оренбургом»: «Сказал команде, что это безобразие. Такие голы нельзя пропускать»

Тихонов – о матче с «Оренбургом»: «Сказал команде, что это безобразие. Такие голы нельзя пропускать»

5 августа 2018, 21:20
6

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение команды в матче второго тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3). Специалист назвал ситуацию безобразной.

«Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.

Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», – сказал Тихонов.

Самарцы после двух туров набрали одно очко.

Источник: ФК «Крылья Советов»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Тихонов Андрей
Комментарии (6)
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Рубик Докоян
1533494805
Ну а какие голы можно пропускать ?... Играть надо и дрючить на тренировках и разбирать игры, чтобы каждый видел и понимал свои косяки. С игровым футбольным интеллектом всегда были проблемы, особенно в современном российском футболе.
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ilichkadr
1533496798
Андрей, чисто твоя недоработка. Настраивать надо команду психологически, а не сюсюкать с игроками........., пенять на то, какие голы можно пропускать, а какие нельзя.
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kupryaev
1533498072
Вообще очень странная игра -оборона КС напомнила защиту сборной на чм -14
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Sviro
1533532056
Сгонять вничью с цска и просрать оренбургу - это талант нужен и он у нас есть..... Позор!
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Sviro
1533552692
Лишить всех премии за такую игру на полгода - в следующий раз будут шевелиться.
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