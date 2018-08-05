Тихонов – о матче с «Оренбургом»: «Сказал команде, что это безобразие. Такие голы нельзя пропускать»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментировал поражение команды в матче второго тура РПЛ против «Оренбурга» (0:3). Специалист назвал ситуацию безобразной.

«Я ребятам сказал, что это безобразие. Такие голы пропускать нельзя. Я давно таких голов не видел, когда идет передача от бровки и игрок забивает.

Мы пытаемся играть в футбол. Здесь за ошибки тебя наказывают. Сегодня была именно такая игра. Мы могли перевернуть все в свою пользу, если бы забили пенальти. Но не забили, сразу пропустили второй мяч. Это чистая психология. Ребята остановились. Нам нужно работать над этим», – сказал Тихонов.

Самарцы после двух туров набрали одно очко.