Аллегри: «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча Международного кубка чемпионом против «Реала»– (1:3) поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду из команды.

«Реал» – отличная команда. Мы рады, что у нас есть Роналду, особенно когда речь идет о международных матчах, он привносит свой опыт в команду. Но «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него.

Я буду рад поработать с таким игроком. Определенно, он один из лучших футболистов в мире наравне с Месси», – сказал Аллегри.

Роналду отписался от страницы «Реала» в инстаграме