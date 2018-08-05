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    Аллегри: «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после матча Международного кубка чемпионом против «Реала»– (1:3) поделился мнением об уходе форварда Криштиану Роналду из команды.

    «Реал» – отличная команда. Мы рады, что у нас есть Роналду, особенно когда речь идет о международных матчах, он привносит свой опыт в команду. Но «Реал» всегда будет конкурентноспособным, с Роналду или без него.

    Я буду рад поработать с таким игроком. Определенно, он один из лучших футболистов в мире наравне с Месси», – сказал Аллегри.

    Роналду отписался от страницы «Реала» в инстаграме

    Источник: Goal.com

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    05.08.2018 13:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 5 августа 2018, 17:14

      любая команда конкурентоспособна на своем уровне.. с уходом Роналду этот уровень у Реала снизился..

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 5 августа 2018, 15:58

      Роль личности в клубе конечно велика,но футбол всё-таки командная игра и это будет уже другой Реал

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 5 августа 2018, 13:46

      он прав

      1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 5 августа 2018, 13:31

      Реал это Реал. Реальный.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 августа 2018, 13:22

      Этот сезон и покажет...ну думаю он прав...

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