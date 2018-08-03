Роналду отписался от страницы «Реала» в инстаграме

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду удалил из своих подписок в инстаграме аккаунт «Реала».

Также от страницы мадридского клуба отписалась девушка португальца Джорджина Родригес.

При этом 33-летний форвард сохранил подписки на аккаунты бывших тренеров «Реала» Карло Анчелотти и Зинедина Зидана.

Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро. За мадридцев он выступал на протяжении последних девяти лет.