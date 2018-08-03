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    Роналду отписался от страницы «Реала» в инстаграме

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду удалил из своих подписок в инстаграме аккаунт «Реала».

    Также от страницы мадридского клуба отписалась девушка португальца Джорджина Родригес.

    При этом 33-летний форвард сохранил подписки на аккаунты бывших тренеров «Реала» Карло Анчелотти и Зинедина Зидана.

    Роналду перешел в «Ювентус» из «Реала» этим летом за 112 миллионов евро. За мадридцев он выступал на протяжении последних девяти лет.

    Источник: AS

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    03.08.2018 15:07
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 августа 2018, 16:00

      Ну и что, вот если бы он подписался на инстаграм интера вот это новость была бы.

      0
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 3 августа 2018, 20:11

      этта типа развод и девичья фамилия...не ожидала такого от него...вроде корректный парень

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 августа 2018, 17:37

      И что дальше? ?? Складывается впечатление что ленту составляет школьник

      3
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 3 августа 2018, 17:16

      Дет сад ,ей богу))

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 3 августа 2018, 16:53

      Все концы обрублены ))) Дальше только дорога в Китай))

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      Рейтинг: +2364

      bzfar 3 августа 2018, 16:21

      Видимо это было одно из условий контракта :-))))))

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 3 августа 2018, 15:56

      Детское поведение ) Ну свистели трибуны, ну Перес осел.
      Просто живи дальше. Зачем эта показуха?! Иногда думаешь какие раньше были звезды . Рауль, Зидан, Бекс. Ушли кто сам, а кого и попросили) Но без эксцессов.
      Нынешние звезды это нечто Что Роналду, что Месси , а про Неймара и писать не хочется.

      2
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      Рейтинг: +60

      djem94 > OBOLEV 3 августа 2018, 16:20

      да не они подписываются и отписываются
      маркетинговая и пиар компании занимаются и отписками.
      есть менеджер(ы) которые получают от игроков одну две фото в месяц и выставляют их.спортсмены топ клубов и актеры порой даже доступа не имеют и не хотят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +400

      Мария Мария > OBOLEV 3 августа 2018, 20:10

      ней это нечто...да и еще найнгголан (прям братья, и в части причесок и в части хамства судьям)

      1
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 3 августа 2018, 15:38

      Новость из разряда "чтоб не пусто было".

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset > Черкизовский Кот 3 августа 2018, 15:40

      Тут весь сайт такой

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 августа 2018, 15:35

      И что???

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 3 августа 2018, 15:29

      а на остальных, неужели на рамоса , марсело, модрича не подписан?)

      2
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