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  • Смоллинг: «Теперь я полноценный веган. За стейком и курицей не скучаю, сейчас у меня очень большой выбор еды»

Смоллинг: «Теперь я полноценный веган. За стейком и курицей не скучаю, сейчас у меня очень большой выбор еды»

4 августа 2018, 14:50
6

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг заявил, что стал веганом. Этому поспособствовала жена футболиста, убедившая его отказаться от любого мяса, рыбы и молочных продуктов.

«Моя жена веган уже несколько лет и постоянно пыталась убедить меня перейти на эту диету. Она часто готовит дома, поэтому я в любом случае половину времени питался по веганской диете.

Постепенно я начал отказываться от мяса. Одной из причин этого стала изжога. К тому же у меня тендинит коленного сустава, который имеется у достаточно многих футболистов. Когда я отказался от мяса, болезнь стала проходить. Это было проблемой при разминках, которые со временем превращались в кошмар. В итоге я отказался от мяса. Сейчас все гораздо лучше, я чувствую тендинит меньше.

Теперь я полноценный веган, и старт предсезонки может быть достаточно тяжелым, потому что нагружаешься, но я ничего такого не почувствовал. Диета вегана во многом мне помогла. Я смог без болей играть матч за матчем.

Еще в позапрошлом сезоне я постоянно употреблял стейки и курицу. Мне и сейчас нравится их вкус. Но я не скучаю, потому что в данный момент у меня такой большой выбор еды. Переход оказался проще, чем я думал», – сказал Смоллинг.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Смоллинг Крис
Комментарии (6)
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vick-north-west
1533385377
А если еще отказаться от макарон и от бобовых, то вообще бегать будешь как заяц. Правда, иногда ветром будет сдувать.
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iBragim2102
1533386008
"За стейком и курицей не скучаю" ,- я то думаю, почему так много укров на бомбардире.
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az15
1533386393
Каблук.
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rammax fcsm
1533387117
идиот......
Ответить
Dimka_Foxy
1533387931
bombardir .ua где вы берете редакторов?
Ответить
Файдаэн
1533391961
Моуринью: "Ты не на своей позиции играешь. Ты защитник или кто?" Смоллинг: "Я - веган." Моуринью: "Нет такой позиции на поле." Смоллинг: "Прекрасно себя чувствую." Моуринью: "Ты вообще меня слушаешь, идиот?" Смоллинг: "Коуч, вы такой раздражительный. Это всё из-за мяса."
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