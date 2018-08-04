Смоллинг: «Теперь я полноценный веган. За стейком и курицей не скучаю, сейчас у меня очень большой выбор еды»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг заявил, что стал веганом. Этому поспособствовала жена футболиста, убедившая его отказаться от любого мяса, рыбы и молочных продуктов.

«Моя жена веган уже несколько лет и постоянно пыталась убедить меня перейти на эту диету. Она часто готовит дома, поэтому я в любом случае половину времени питался по веганской диете.

Постепенно я начал отказываться от мяса. Одной из причин этого стала изжога. К тому же у меня тендинит коленного сустава, который имеется у достаточно многих футболистов. Когда я отказался от мяса, болезнь стала проходить. Это было проблемой при разминках, которые со временем превращались в кошмар. В итоге я отказался от мяса. Сейчас все гораздо лучше, я чувствую тендинит меньше.

Теперь я полноценный веган, и старт предсезонки может быть достаточно тяжелым, потому что нагружаешься, но я ничего такого не почувствовал. Диета вегана во многом мне помогла. Я смог без болей играть матч за матчем.

Еще в позапрошлом сезоне я постоянно употреблял стейки и курицу. Мне и сейчас нравится их вкус. Но я не скучаю, потому что в данный момент у меня такой большой выбор еды. Переход оказался проще, чем я думал», – сказал Смоллинг.