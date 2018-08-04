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    Смоллинг: «Теперь я полноценный веган. За стейком и курицей не скучаю, сейчас у меня очень большой выбор еды»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг заявил, что стал веганом. Этому поспособствовала жена футболиста, убедившая его отказаться от любого мяса, рыбы и молочных продуктов.

    «Моя жена веган уже несколько лет и постоянно пыталась убедить меня перейти на эту диету. Она часто готовит дома, поэтому я в любом случае половину времени питался по веганской диете.

    Постепенно я начал отказываться от мяса. Одной из причин этого стала изжога. К тому же у меня тендинит коленного сустава, который имеется у достаточно многих футболистов. Когда я отказался от мяса, болезнь стала проходить. Это было проблемой при разминках, которые со временем превращались в кошмар. В итоге я отказался от мяса. Сейчас все гораздо лучше, я чувствую тендинит меньше.

    Теперь я полноценный веган, и старт предсезонки может быть достаточно тяжелым, потому что нагружаешься, но я ничего такого не почувствовал. Диета вегана во многом мне помогла. Я смог без болей играть матч за матчем.

    Еще в позапрошлом сезоне я постоянно употреблял стейки и курицу. Мне и сейчас нравится их вкус. Но я не скучаю, потому что в данный момент у меня такой большой выбор еды. Переход оказался проще, чем я думал», – сказал Смоллинг.

    Источник: Daily Mail

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    04.08.2018 14:50
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +473

      Файдаэн 4 августа 2018, 17:12

      Моуринью: "Ты не на своей позиции играешь. Ты защитник или кто?"
      Смоллинг: "Я - веган."
      Моуринью: "Нет такой позиции на поле."
      Смоллинг: "Прекрасно себя чувствую."
      Моуринью: "Ты вообще меня слушаешь, идиот?"
      Смоллинг: "Коуч, вы такой раздражительный. Это всё из-за мяса."

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 4 августа 2018, 16:05

      bombardir .ua где вы берете редакторов?

      2
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 4 августа 2018, 15:51

      идиот......

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      az15 4 августа 2018, 15:39

      Каблук.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +493

      iBragim2102 4 августа 2018, 15:33

      "За стейком и курицей не скучаю" ,- я то думаю, почему так много укров на бомбардире.

      -1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 4 августа 2018, 15:22

      А если еще отказаться от макарон и от бобовых, то вообще бегать будешь как заяц. Правда, иногда ветром будет сдувать.

      3
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