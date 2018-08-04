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  • Погба отказался вернуться из отпуска немного раньше, чем разозлил Моуринью

Погба отказался вернуться из отпуска немного раньше, чем разозлил Моуринью

4 августа 2018, 12:59
14

Отношения между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и главным тренером команды Жозе Моуринью становятся все более напряженными.

Француз проигнорировал просьбу специалиста и отказался вернуться из отпуска чуть раньше срока. Вместо этого он провел вечеринку в Лос-Анджелесе, после чего отправился на отдых во Французскую Полинезию, попутно публикуя фотографии в инстаграме.

Все это очень разозлило Моуринью. Если учесть, что конфликт происходил между ними еще в прошлом сезоне, то велика вероятность, что полузащитник покинет клуб этим летом.

Один из претендентов на приобретение Погба – «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже выбрал себе игровой номер в каталонском клубе.

Источник: Tuttosport
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль Моуринью Жозе
Комментарии (14)
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Project Бабангида
1533377208
что то рано он себя великим возомнил возомнил
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XaXatyn
1533377297
Все к этому и шло !
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insider_retro
1533377443
Иногда, личная просьба руководства имеет большую силу, чем официальное требование... Накаляются оба, но писаки в экстазе...:))
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Рубик Докоян
1533377517
Все себя "Особенными" считают. А тут похоже, что умышленно провоцирует клуб, чтобы его продали.
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Kulimen
1533380286
А в чем претензии к Погба? У него **** отпуск, парень отдыхает после сезона и чемпионата мира.
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KOLBIS
1533380494
Не отгулял я говорит 56 дней своих...
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Федя Кабак
1533384109
А в чем претензии вообще. Охерел этот нытик португальский. Это заслуженный отпуск и делать можно всё, что угодно
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zigbert
1533390395
Ситуация накаляется и Погба делает это умышленно.
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тигрик
1533391507
Маур оборзел...спекся как тренер...с возрастом маразм крепчает...
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OfaZavr
1533393779
конечно просьба Моуринью понятна, он хочет как можно раньше собрать основу и качественно подготовить к сезону, но у игрока законный отпуск и он спокойно может его отгулять до конца)
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