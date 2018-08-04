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    Погба отказался вернуться из отпуска немного раньше, чем разозлил Моуринью

    Отношения между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и главным тренером команды Жозе Моуринью становятся все более напряженными.

    Француз проигнорировал просьбу специалиста и отказался вернуться из отпуска чуть раньше срока. Вместо этого он провел вечеринку в Лос-Анджелесе, после чего отправился на отдых во Французскую Полинезию, попутно публикуя фотографии в инстаграме.

    Все это очень разозлило Моуринью. Если учесть, что конфликт происходил между ними еще в прошлом сезоне, то велика вероятность, что полузащитник покинет клуб этим летом.

    Один из претендентов на приобретение Погба – «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже выбрал себе игровой номер в каталонском клубе.

    Источник: Tuttosport

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    04.08.2018 12:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2018, 17:42

      конечно просьба Моуринью понятна, он хочет как можно раньше собрать основу и качественно подготовить к сезону, но у игрока законный отпуск и он спокойно может его отгулять до конца)

      2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 4 августа 2018, 17:05

      Маур оборзел...спекся как тренер...с возрастом маразм крепчает...

      1
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 4 августа 2018, 16:46

      Ситуация накаляется и Погба делает это умышленно.

      3
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 августа 2018, 15:19

      Походу переводчик ни с кем договориться не может...Везде у него конфликты.Сейчас либо все разбегутся,либо опять сольют тренеришку.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 4 августа 2018, 15:01

      А в чем претензии вообще. Охерел этот нытик португальский. Это заслуженный отпуск и делать можно всё, что угодно

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 августа 2018, 14:01

      Не отгулял я говорит 56 дней своих...

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 4 августа 2018, 13:58

      А в чем претензии к Погба? У него **** отпуск, парень отдыхает после сезона и чемпионата мира.

      2
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      Рейтинг: +2364

      bzfar 4 августа 2018, 13:47

      Нашла коса на камень! :-)

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 августа 2018, 13:42

      Чемпион мира - ему ВСЁ можно!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 августа 2018, 13:38

      два придурка

      -1
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