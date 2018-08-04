Погба отказался вернуться из отпуска немного раньше, чем разозлил Моуринью

Отношения между полузащитником «Манчестер Юнайтед» Полем Погба и главным тренером команды Жозе Моуринью становятся все более напряженными.

Француз проигнорировал просьбу специалиста и отказался вернуться из отпуска чуть раньше срока. Вместо этого он провел вечеринку в Лос-Анджелесе, после чего отправился на отдых во Французскую Полинезию, попутно публикуя фотографии в инстаграме.

Все это очень разозлило Моуринью. Если учесть, что конфликт происходил между ними еще в прошлом сезоне, то велика вероятность, что полузащитник покинет клуб этим летом.

Один из претендентов на приобретение Погба – «Барселона». Ранее сообщалось, что француз уже выбрал себе игровой номер в каталонском клубе.