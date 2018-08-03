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  • Президент «Урала»: «Мутко часто без причины критикуют, а ему нужно сказать отдельное спасибо»

Президент «Урала»: «Мутко часто без причины критикуют, а ему нужно сказать отдельное спасибо»

3 августа 2018, 13:32
21

Президент «Урала» Григорий Иванов отметил огромный вклад вице-премьера РФ Виталия Мутко в проведение в России чемпионата мира-2018.

«Все прошло на высоком уровне. И это признали все. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Начиная от Виталия Мутко, который проделал огромнейшую работу.

Люди этого не видят и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события», – сказал Иванов.

Источник: ФК «Урал»
Чемпионат мира Россия. Премьер-лига Урал Мутко Виталий Иванов Григорий
Комментарии (21)
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19831170
1533295629
Х..ем ему по лбу, а не спасибо.
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тщмек 19
1533296114
Итоги чемпионата еще не ясны, а может быть такая же шняга, как и с Сочи - самый верный помощник Родченков открыл, как обходили допинг-контроль и вся золотая победа накрылась медным тазом. С футболом допинговая истерия не прокатила, но у наших друзей, облизанных "спецами" с Бомбардира и прочих околофутбольных помоек, найдется много способов насрать в малину
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KOLBIS
1533296136
лет ми спик фром май харт вот за это Thank you!
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la verdad
1533298081
Пока у нас 99% "профессиональных " клубов остаются бюджетными - таких "благодарностей" будет много! Какой оклад у директора бюджетного клуба Урал??? Извините. Президента:)
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Рубик Докоян
1533300632
По"лизингу" Иванову зачёт...
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Garrincha58
1533301024
да ладно надо ему присвоить ЗМС(заслуженный министр строительства)
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Axe111
1533307194
Конечно спасибо и скажи и поклон отбей, карманы то свои напичкали деньгами налогоплательщиков
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Патронташ
1533313910
После такого выступления быть Иванову на Урале региональным министром строительства и атаманом уральского казачества.По совместительству.
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Полная Канистра
1533321703
тут всё ясно чинуш чинуша не обидит
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prezent2017
1533331259
У Григория Иванова крыша все чаще едет. Давно замечаю.
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