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    Президент «Урала»: «Мутко часто без причины критикуют, а ему нужно сказать отдельное спасибо»

    Президент «Урала» Григорий Иванов отметил огромный вклад вице-премьера РФ Виталия Мутко в проведение в России чемпионата мира-2018.

    «Все прошло на высоком уровне. И это признали все. Россия еще раз доказала, что мы умеем проводить масштабные события, крупные форумы, соревнования. Оргкомитет и всех руководителей необходимо поблагодарить. Начиная от Виталия Мутко, который проделал огромнейшую работу.

    Люди этого не видят и часто без причины его критикуют. Но Виталий Леонтьевич проделал невероятно большой объем работы. Без него было бы сложно провести чемпионат на высоком уровне. Ему нужно сказать отдельное спасибо. Конечно, выразить благодарность нужно всем, кто принимал участие в организации этого события», – сказал Иванов.

    Источник: ФК «Урал»

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    03.08.2018 13:32
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 августа 2018, 19:14

      Будем надеяться,что мутко "отдельное спасибо" в недалёком будущем всё же получит....

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 августа 2018, 00:20

      У Григория Иванова крыша все чаще едет. Давно замечаю.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 августа 2018, 21:41

      тут всё ясно чинуш чинуша не обидит

      3
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 3 августа 2018, 19:31

      После такого выступления быть Иванову на Урале региональным министром строительства и атаманом уральского казачества.По совместительству.

      5
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      Рейтинг: -9

      Iupiterssoleg 3 августа 2018, 18:19

      Иванов прав.Уважаю его,у него всегда своё мнение.

      0
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 3 августа 2018, 17:39

      Конечно спасибо и скажи и поклон отбей, карманы то свои напичкали деньгами налогоплательщиков

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 17:17

      Спасибо тебе Мудко за развал российского футбола.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 августа 2018, 15:57

      да ладно надо ему присвоить ЗМС(заслуженный министр строительства)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 августа 2018, 15:50

      По"лизингу" Иванову зачёт...

      2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert > Рубик Докоян 3 августа 2018, 19:05

      Скурпулезно замечено.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 августа 2018, 19:09

      Ну так настолько очевидно, особенно для тех кто этого пассажира ещё знает по работе в Питере на разных должностях. Был пэтэушником им и остался. Ты посмотри в биографии когда и где он получал заочное образование будучи при должностях. Фром май харт, блин... А Иванов хорошо ориентируется кто есть кто и с каким влиянием в нашем спорте и не только.

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      Рейтинг: +100734

      zigbert > Рубик Докоян 3 августа 2018, 19:18

      Конечно иметь такого влиятельного человека всегда полезно.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 3 августа 2018, 19:20

      Вот и не упускают возможность лизнуть.

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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 3 августа 2018, 15:23

      Григорий, расшифруйте, пожалуйста, что вы имеете в виду под отдельным спасибо и к вам присоединится очень много желающих "сказать это" Мутко.

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