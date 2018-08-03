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    Стржалковский близок к уходу из ВФСО «Динамо». Широков может покинуть клуб

    Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский может покинуть свой пост.

    Соответствующее заявление ВФСО «Динамо» сделает в ближайшие дни.

    Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Сергей Федоров также может покинуть свой пост. Стржалковский в апреле 2018 года назначил Федорова на эту должность .

    Есть вероятность, что Роман Широков, заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам, уйдет из клуба. Сообщается, что позиции Широкова в клубе крепче, чем у Федорова.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.08.2018 01:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:34

      Что же Роман так быстро наработался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 августа 2018, 09:41

      Внутри Динамо идет свой чемпионат, "Игра престолов" просто нервно курит в сторонке. Тут недавеча свои "Ланнистеры" только ушли и после это борьба за трон только обострилась.

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