Стржалковский близок к уходу из ВФСО «Динамо». Широков может покинуть клуб

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский может покинуть свой пост.

Соответствующее заявление ВФСО «Динамо» сделает в ближайшие дни.

Генеральный директор футбольного клуба «Динамо» Сергей Федоров также может покинуть свой пост. Стржалковский в апреле 2018 года назначил Федорова на эту должность .

Есть вероятность, что Роман Широков, заместитель генерального директора «Динамо» по спортивным вопросам, уйдет из клуба. Сообщается, что позиции Широкова в клубе крепче, чем у Федорова.