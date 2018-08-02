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  • Вернблум может перейти в ПАОК, с которым «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов

Вернблум может перейти в ПАОК, с которым «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов

2 августа 2018, 23:48
5

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум близок к переходу в ПАОК. Об этом сообщает SDNA.

Завтра игрок приедет в Салоники со своим агентом и проведет переговоры.

Вернблум покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона, у футболиста закончился контракт с клубом.

ПАОК сыграет со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. До 7 августа греческий клуб может заявить Вернблума на матчи в еврокубках.

Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ПАОК Спартак Вернблум Понтус
Комментарии (5)
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shikari_
1533243382
нашел куда переходить.. неужели там настолько больше зарплата?
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Рубик Докоян
1533243586
Заметное усиление будет для греков, хотя у них и так состав приличный. Ещё возможно и Мак вернётся в аренду или они его выкупят у " Зенита". "Спартак" ждёт не лёгкое испытание.
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Yev
1533245590
Эх, жаль наверное не успеет. А то кто ж за судьёй будет весь матч бегать и слюной брызгать? Или в европах они себя по другому ведут?
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OfaZavr
1533283025
это по его мнению что-ли клуб из топ-чемпионата? разве стоило уходить из ЦСКА ради этого.
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zigbert
1533301837
Конечно это его дело ,но по уровню ЦСКА выше ПАОК.
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