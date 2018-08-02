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    Вернблум может перейти в ПАОК, с которым «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов

    Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум близок к переходу в ПАОК. Об этом сообщает SDNA.

    Завтра игрок приедет в Салоники со своим агентом и проведет переговоры.

    Вернблум покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона, у футболиста закончился контракт с клубом.

    ПАОК сыграет со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. До 7 августа греческий клуб может заявить Вернблума на матчи в еврокубках.

    Президент с пистолетом и безумные фанаты. Это соперник «Спартака» в Лиге чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 23:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 16:10

      Конечно это его дело ,но по уровню ЦСКА выше ПАОК.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 10:57

      это по его мнению что-ли клуб из топ-чемпионата? разве стоило уходить из ЦСКА ради этого.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 3 августа 2018, 00:33

      Эх, жаль наверное не успеет. А то кто ж за судьёй будет весь матч бегать и слюной брызгать? Или в европах они себя по другому ведут?

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 августа 2018, 23:59

      Заметное усиление будет для греков, хотя у них и так состав приличный. Ещё возможно и Мак вернётся в аренду или они его выкупят у " Зенита". "Спартак" ждёт не лёгкое испытание.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ 2 августа 2018, 23:56

      нашел куда переходить.. неужели там настолько больше зарплата?

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