Вернблум может перейти в ПАОК, с которым «Спартак» сыграет в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум близок к переходу в ПАОК. Об этом сообщает SDNA.

Завтра игрок приедет в Салоники со своим агентом и проведет переговоры.

Вернблум покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона, у футболиста закончился контракт с клубом.

ПАОК сыграет со «Спартаком» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов. До 7 августа греческий клуб может заявить Вернблума на матчи в еврокубках.

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