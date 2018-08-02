ФА разрешит тренерам просматривать повторы на скамейке запасных во время матчей

Футбольная ассоциация Англии позволит тренерам клубов АПЛ просматривать повторы на мобильных устройствах по ходу матчей.

Видео моментов будет поступать специалистам от аналитиков, находящихся на стадионе. Тренеры смогут пересмотреть какой-либо спорный момент или дать оценку выступлению того или иного футболиста для замены или тактических поправок.

Специалистам разрешат демонстрировать видео своим ассистентам и запасным игрокам. При этом футболисты, находящиеся на поле, будут получать лишь устную инструкцию, поскольку просмотр может замедлить ход матча.

Кроме того, тренерам не будет позволено обращаться к арбитрам по поводу повторов спорных моментов или незамеченных ими эпизодов. Подобное действие будет наказываться красной карточкой.