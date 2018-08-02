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    ФА разрешит тренерам просматривать повторы на скамейке запасных во время матчей

    Футбольная ассоциация Англии позволит тренерам клубов АПЛ просматривать повторы на мобильных устройствах по ходу матчей.

    Видео моментов будет поступать специалистам от аналитиков, находящихся на стадионе. Тренеры смогут пересмотреть какой-либо спорный момент или дать оценку выступлению того или иного футболиста для замены или тактических поправок.

    Специалистам разрешат демонстрировать видео своим ассистентам и запасным игрокам. При этом футболисты, находящиеся на поле, будут получать лишь устную инструкцию, поскольку просмотр может замедлить ход матча.

    Кроме того, тренерам не будет позволено обращаться к арбитрам по поводу повторов спорных моментов или незамеченных ими эпизодов. Подобное действие будет наказываться красной карточкой.

    Источник: The Times

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    02.08.2018 18:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 13:53

      Не приведет ли это к постоянным спорам во время матча?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 19:31

      просмотреть значит можно а повлиять на судейские решения все равно нет. ну и в чем тогда смысл? а если тренер увидел что было нарушение или еще что-то а судья нет теперь к нему еще и обратиться нельзя сразу красную покажет.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 2 августа 2018, 18:54

      Теперь нытьё после матча будет более обосновано.
      Инициатива мне кажется полезной, тренерам будет проще объяснить где и как надо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 2 августа 2018, 18:46

      А смысл, только драконить тренеров, злые будут все..

      1
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