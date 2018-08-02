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  • ФА разрешит тренерам просматривать повторы на скамейке запасных во время матчей

ФА разрешит тренерам просматривать повторы на скамейке запасных во время матчей

2 августа 2018, 18:24
4

Футбольная ассоциация Англии позволит тренерам клубов АПЛ просматривать повторы на мобильных устройствах по ходу матчей.

Видео моментов будет поступать специалистам от аналитиков, находящихся на стадионе. Тренеры смогут пересмотреть какой-либо спорный момент или дать оценку выступлению того или иного футболиста для замены или тактических поправок.

Специалистам разрешат демонстрировать видео своим ассистентам и запасным игрокам. При этом футболисты, находящиеся на поле, будут получать лишь устную инструкцию, поскольку просмотр может замедлить ход матча.

Кроме того, тренерам не будет позволено обращаться к арбитрам по поводу повторов спорных моментов или незамеченных ими эпизодов. Подобное действие будет наказываться красной карточкой.

Источник: The Times
Англия. Премьер-лига
Комментарии (4)
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AHTUNGBOL
1533224791
А смысл, только драконить тренеров, злые будут все..
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panmon
1533225268
Теперь нытьё после матча будет более обосновано. Инициатива мне кажется полезной, тренерам будет проще объяснить где и как надо
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OfaZavr
1533227509
просмотреть значит можно а повлиять на судейские решения все равно нет. ну и в чем тогда смысл? а если тренер увидел что было нарушение или еще что-то а судья нет теперь к нему еще и обратиться нельзя сразу красную покажет.
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zigbert
1533293613
Не приведет ли это к постоянным спорам во время матча?
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