Шнуров считает, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы страну к катастрофе

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что победа сборной России на чемпионате мира-2018 могла бы принести катастрофические последствия для страны. Также он подчеркнул, что Россия может проводить крупные турниры на мировом уровне.

«Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье. Страшно представить, что бы было: праздновали бы по сей день, страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические.

Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить.

Наша страна показала, что мы можем создать большое, массовое, невероятно сложное мероприятие. Этот навык пригодится в любом случае. Во-первых, это лишает комплекса неполноценности, что мы такие неумехи, ничего не можем, всe у нас ломается. Нет, мы может делать круто, на мировом уровне», – сказал Шнуров.