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    Шнуров считает, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы страну к катастрофе

    Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что победа сборной России на чемпионате мира-2018 могла бы принести катастрофические последствия для страны. Также он подчеркнул, что Россия может проводить крупные турниры на мировом уровне.

    «Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье. Страшно представить, что бы было: праздновали бы по сей день, страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические.

    Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить.

    Наша страна показала, что мы можем создать большое, массовое, невероятно сложное мероприятие. Этот навык пригодится в любом случае. Во-первых, это лишает комплекса неполноценности, что мы такие неумехи, ничего не можем, всe у нас ломается. Нет, мы может делать круто, на мировом уровне», – сказал Шнуров.

    Источник: YouTube

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    02.08.2018 14:50
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 августа 2018, 17:21

      Шнур окончательно в наркоте увяз. Как он там пел: "иди ты на ..й". Даже написать нельзя, забанят, а он перед всей страной!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 3 августа 2018, 05:46

      Построить стадионы это одно , а вот как их потом поддерживать в нормальном состоянии -это уже другой вопрос и куда сложнее. Ещё и месяца не прошло , а новостройки начали показывать проблемы

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 2 августа 2018, 20:35

      да ну... Испания и Бразилия не встали же, чем мы хуже?

      2
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 августа 2018, 17:59

      угроза катастрофы и без побед сборной России довольно очевидна.

      5
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 2 августа 2018, 16:15

      В чем-то прав

      0
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 2 августа 2018, 16:04

      Хотел бы поинтересоваться у Шнурова, а без победы в ЧМ 2018 наша страна не встала?

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 августа 2018, 15:11

      не знаю что там за "комплексы", все спортивные праздники и события самые крутейшие в мире, что только не дай провести - все шикарно и по высшему разряду, с безопасностью так вообще идеально, не в пример последнему "Евро" во Франции.
      Вообще миру бы стоило задуматься, что все тусы надо у нас проводить, ну и конечно материально поддержать - хорошая "туса" дешевой не бывает ))
      Как говорил один бразилец в "России ох...нно братан", а уж из личного знакомства с ними, они то понимают толк в веселье и отдыхе.

      1
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > FanatSerj 3 августа 2018, 20:05

      да никому и не надо устраивать опасность ...при такой системе безопасности отвратительной если бы кто-то захотел ,то обязательно устроил .... в Самаре на матч Хорватия_Россия в фан -зону проносили все что угодно ,пакеты даже не досматривали ...преждевременным закрытием входов, из-за якобы переполненности ее,спровоцировали огромный поток народа в свободные открывшиеся ворота ...все в лучших традициях и уверен,что не только в Самаре ..

      0
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 15:07

      Насчёт понимания в похмелье Шнур точно даст фору любому.***

      3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > DOCTOR PENALTY 2 августа 2018, 20:34

      едва ли... это образ такой на публику, а сам полумарафоны бегает)

      1
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Diesel133 3 августа 2018, 08:03

      полуобраз,на полупублику,полумарафоны полубегает полусам

      -2
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY > Diesel133 3 августа 2018, 15:00

      никогда бы не подумал...

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 15:00

      Похмелье Серега всегда у тебя,а мы,Бог видит не пьем,ЛЕЧИМСЯ...

      5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 августа 2018, 14:54

      наши жиды всё могут! а за последствия и так тяжко, а что дальше... СТРАШНО

      5
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