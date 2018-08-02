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  • Шнуров считает, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы страну к катастрофе

Шнуров считает, что победа сборной России на ЧМ-2018 привела бы страну к катастрофе

2 августа 2018, 14:50
14

Лидер музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров считает, что победа сборной России на чемпионате мира-2018 могла бы принести катастрофические последствия для страны. Также он подчеркнул, что Россия может проводить крупные турниры на мировом уровне.

«Если бы Россия стала чемпионом мира, у нас было бы похмелье. Страшно представить, что бы было: праздновали бы по сей день, страна бы просто встала. Так она хоть как-то телепается, а в случае чемпионства последствия были бы катастрофические.

Россия закончила турнир тогда, когда надо было закончить, а иначе было бы реально страшно. Если у нас уже красили Черчесова на каждом углу, что было бы потом? Мне сложно представить.

Наша страна показала, что мы можем создать большое, массовое, невероятно сложное мероприятие. Этот навык пригодится в любом случае. Во-первых, это лишает комплекса неполноценности, что мы такие неумехи, ничего не можем, всe у нас ломается. Нет, мы может делать круто, на мировом уровне», – сказал Шнуров.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Россия
Комментарии (14)
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Nerlinger
1533210872
наши жиды всё могут! а за последствия и так тяжко, а что дальше... СТРАШНО
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KOLBIS
1533211210
Похмелье Серега всегда у тебя,а мы,Бог видит не пьем,ЛЕЧИМСЯ...
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DOCTOR PENALTY
1533211671
Насчёт понимания в похмелье Шнур точно даст фору любому.***
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FanatSerj
1533211899
не знаю что там за "комплексы", все спортивные праздники и события самые крутейшие в мире, что только не дай провести - все шикарно и по высшему разряду, с безопасностью так вообще идеально, не в пример последнему "Евро" во Франции. Вообще миру бы стоило задуматься, что все тусы надо у нас проводить, ну и конечно материально поддержать - хорошая "туса" дешевой не бывает )) Как говорил один бразилец в "России ох...нно братан", а уж из личного знакомства с ними, они то понимают толк в веселье и отдыхе.
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Супервайзер
1533215074
Хотел бы поинтересоваться у Шнурова, а без победы в ЧМ 2018 наша страна не встала?
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oleg32ru
1533215755
В чем-то прав
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Vladarg
1533221992
угроза катастрофы и без побед сборной России довольно очевидна.
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Diesel133
1533231356
да ну... Испания и Бразилия не встали же, чем мы хуже?
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нейтральныйкакникто
1533264389
Построить стадионы это одно , а вот как их потом поддерживать в нормальном состоянии -это уже другой вопрос и куда сложнее. Ещё и месяца не прошло , а новостройки начали показывать проблемы
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prezent2017
1533306098
Шнур окончательно в наркоте увяз. Как он там пел: "иди ты на ..й". Даже написать нельзя, забанят, а он перед всей страной!
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