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    Классон: «В Швеции во время ЧМ был распродан весь запас футболок национальной команды»

    Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о реакции болельщиков на выступление сборной Швеции на чемпионате мира-2018.

    «В стране были довольны нашим выступлением. И когда мы вернулись в Швецию, болельщики благодарили нас за прекрасное лето, которое мы им подарили, говорили, что гордятся нами. Примерно в том же духе высказывалась и шведская пресса.

    Приведу такой вот интересный показатель оценки нашей игры: в стране был распродан весь запас футболок национальной сборной», – рассказал Классон.

    Сборная Швеции добралась до четвертьфинала чемпионате мира-2018.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    02.08.2018 10:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 2 августа 2018, 10:56

      Патриотизм

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