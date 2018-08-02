Классон: «В Швеции во время ЧМ был распродан весь запас футболок национальной команды»

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон рассказал о реакции болельщиков на выступление сборной Швеции на чемпионате мира-2018.

«В стране были довольны нашим выступлением. И когда мы вернулись в Швецию, болельщики благодарили нас за прекрасное лето, которое мы им подарили, говорили, что гордятся нами. Примерно в том же духе высказывалась и шведская пресса.

Приведу такой вот интересный показатель оценки нашей игры: в стране был распродан весь запас футболок национальной сборной», – рассказал Классон.

Сборная Швеции добралась до четвертьфинала чемпионате мира-2018.