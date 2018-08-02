Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Спартак» сыграет против ПАОКа. Первые матчи состоятся 7-8 августа, ответные 14-15 августа.
Путь чемпионов
«Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)
«Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия» (Македония)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)
«Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)
«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)
«Мальме» (Швеция) – «Видеотон» (Венгрия)
Путь представителей лиг
«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Голландия)
«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)
«Славия» Прага (Чехия) – «Динамо» Киев (Украина)
ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)
Источник: Бомбардир.ру