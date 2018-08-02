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  • Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

2 августа 2018, 01:00
16

Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Спартак» сыграет против ПАОКа. Первые матчи состоятся 7-8 августа, ответные 14-15 августа.

Путь чемпионов

«Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)

«Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия» (Македония)

«Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)

«Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)

«Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

«Мальме» (Швеция) – «Видеотон» (Венгрия)

Путь представителей лиг

«Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Голландия)

«Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)

«Славия» Прага (Чехия) – «Динамо» Киев (Украина)

ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Спартак ПАОК
Комментарии (16)
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PavelSKASPB
1533161149
Удачи КБ
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омск55
1533169380
Спартак должен проходить
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Отчаянный Пердун
1533176501
Немного тревожно, с такой игрой что Спартак показал с Оренбургом будет тяжеловато. Благо в ЛЕ точно проходит.
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_Kesh_Suntar_
1533177130
Это только 3-ий квалификационный раунд! В 4-ом уже будут еще хуже!
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Всем привет, я тут время
1533187510
В том году ЦСКА прошёл АЕК с общим счётом 3:0, посмотрим так ли хорошо играет Спартак,как кричит о своей силе...
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Aseke_84
1533188580
Удачи Астане!
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Cules2013
1533191841
Из откровенно слабых команд по сути никого и не осталось. Жеребьёвка не простая, но на то она и ЛЧ. Пройти ПАОК и Бенфику/Фенербахче на старте сезона в квалификации? Это будет очень сложно. Жребий неудобный.
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OfaZavr
1533195914
уже на этой стадии подбор команд очень приличного уровня, но ведь это ЛЧ, всем будет очень непросто, но верю что Спартак сможет пройти дальше. Вперед!
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Shotlandets86
1533198024
Обосрутся, как пить дать.
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zigbert
1533281588
Команды сильные ,но пройти их можно. К европейским грандам они не относятся.
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