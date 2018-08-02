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    Определились все пары 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов

    Стали известны все пары третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Спартак» сыграет против ПАОКа. Первые матчи состоятся 7-8 августа, ответные 14-15 августа.

    Путь чемпионов

    «Селтик» (Шотландия) – АЕК (Греция)

    «Зальцбург» (Австрия) – «Шкендия» (Македония)

    «Црвена Звезда» (Сербия) – «Спартак» Трнава (Словакия)

    «Карабах» (Азербайджан) – БАТЭ (Белоруссия)

    «Астана» (Казахстан) – «Динамо» Загреб (Хорватия)

    «Мальме» (Швеция) – «Видеотон» (Венгрия)

    Путь представителей лиг

    «Стандард» (Бельгия) – «Аякс» (Голландия)

    «Бенфика» (Португалия) – «Фенербахче» (Турция)

    «Славия» Прага (Чехия) – «Динамо» Киев (Украина)

    ПАОК (Греция) – «Спартак» (Россия)

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2018 01:00
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +100734

      zigbert 3 августа 2018, 10:33

      Команды сильные ,но пройти их можно. К европейским грандам они не относятся.

      2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 2 августа 2018, 11:20

      Обосрутся, как пить дать.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:45

      уже на этой стадии подбор команд очень приличного уровня, но ведь это ЛЧ, всем будет очень непросто, но верю что Спартак сможет пройти дальше. Вперед!

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 августа 2018, 09:37

      Из откровенно слабых команд по сути никого и не осталось. Жеребьёвка не простая, но на то она и ЛЧ. Пройти ПАОК и Бенфику/Фенербахче на старте сезона в квалификации? Это будет очень сложно. Жребий неудобный.

      3
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Cules2013 3 августа 2018, 20:41

      А когда он в Лиге Чемпионов "удобный", этот жребий?

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > derrik2000 3 августа 2018, 20:59

      Нет, ну почему же, бывает и халява, например, когда кто-то из слабеньких команд сенсационно проходит в след. раунд, потому что фаворит выступил неожиданно плохо. И уже в этом раунде это команду просто выносят в одну калитку.
      Я думаю, что Шкендия и Видеотен - это явно был бы удобный жребий)

      1
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      Рейтинг: +20834

      derrik2000 > Cules2013 3 августа 2018, 21:20

      Такие команды, как Шкендия и Видеотон из-за недонастроя на них фаворитов, не один раз преподносили "сюрпризы".
      И Спартаку, и другим нашим командам.

      0
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      Рейтинг: +53

      Aseke_84 2 августа 2018, 08:43

      Удачи Астане!

      0
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 2 августа 2018, 08:25

      В том году ЦСКА прошёл АЕК с общим счётом 3:0, посмотрим так ли хорошо играет Спартак,как кричит о своей силе...

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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 2 августа 2018, 05:47

      Везет же спартачам на греков поподать

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 2 августа 2018, 05:32

      Это только 3-ий квалификационный раунд! В 4-ом уже будут еще хуже!

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 2 августа 2018, 05:21

      Немного тревожно, с такой игрой что Спартак показал с Оренбургом будет тяжеловато. Благо в ЛЕ точно проходит.

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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 августа 2018, 03:23

      Спартак должен проходить

      3
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце > омск55 2 августа 2018, 05:26

      хорошо бы

      0
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