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Крыховяк: «Семин назвал меня Гжежевом? Уже привык к такому»

1 августа 2018, 23:25
5

Новичок «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о произношении своего имени.

Игрок сборной Польши перешел этим летом в московский клуб из «ПСЖ».

– Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

– Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву «о». Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли «Крико». Коротко и не порождает никаких недоразумений.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Крыховяк Гжегож Семин Юрий
Комментарии (5)
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Yev
1533156036
Привыкай-привыкай, Палыч ещё и не так может назвать.
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Рубик Докоян
1533156124
Как Палыч это выговорил ?... )))
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vick-north-west
1533166885
Главное - варежки сними в ноябре.
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OfaZavr
1533195472
хорошо хоть не Форланом и то уже прогресс))
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