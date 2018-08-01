Крыховяк: «Семин назвал меня Гжежевом? Уже привык к такому»

Новичок «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о произношении своего имени.

Игрок сборной Польши перешел этим летом в московский клуб из «ПСЖ».

– Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

– Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву «о». Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли «Крико». Коротко и не порождает никаких недоразумений.