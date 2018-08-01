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    Крыховяк: «Семин назвал меня Гжежевом? Уже привык к такому»

    Новичок «Локомотива» Гжегож Крыховяк рассказал о произношении своего имени.

    Игрок сборной Польши перешел этим летом в московский клуб из «ПСЖ».

    – Юрий Семин назвал на тренировке вас Гжежев Крыковяк.

    – Слушайте, я в 15 лет уехал из Польши во Францию. Такого наслушался. Очень редко люди правильно называют. Уже привык к такому. А правильно: Гжегож Крыховяк, с ударением на букву «о». Не так уж и сложно (улыбается). Во Франции называли «Крико». Коротко и не порождает никаких недоразумений.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2018 23:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 августа 2018, 10:37

      хорошо хоть не Форланом и то уже прогресс))

      4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 2 августа 2018, 02:41

      Главное - варежки сними в ноябре.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 августа 2018, 23:42

      Как Палыч это выговорил ?... )))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > KLIM777 1 августа 2018, 23:56

      ))) Может быть, но думаю буква Ж у Палыча в ходу...

      4
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      Рейтинг: +3754

      Yev 1 августа 2018, 23:40

      Привыкай-привыкай, Палыч ещё и не так может назвать.

      3
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