Спаллетти: «Интеру» нужны два игрока»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти рассказал о трансферной кампании клуба.

«Есть усиления, но есть сложности и вещи, которые надо согласовать.

Мы знаем, что очень важно хорошо провести сезон. Чтобы сделать это, нужны определенные характеристики, правильное количество игроков, чтобы покрыть все соревнования.

Все мы знаем, что пары игроков не хватает. Но они нужны не для того, чтобы у меня было преимущество, а для 40 тысяч болельщиков [на стадионе]», – сказал Спаллетти.

Ранее сообщалось, что в «Интер» может перейти полузащитник Артуро Видаль из «Баварии» и защитник Шиме Врсалько из «Атлетико».