Де Лаурентис: «Роналду стареет. Опасно тратить столько на игрока, который заканчивает карьеру»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Криштиану стареет. Опасно тратить столько на одного игрока, который заканчивает карьеру.

Его зарплата не соответсвует масштабу «Ювентуса». Интересно, будет ли у этого трансфера больше коммерческого успеха или же спортивного. Если начать платить сумасшедшие зарплаты, рано или поздно это начнет играть против вас», – цитирует Де Аурелиса AS со ссылкой на La Verita.

Роналду прибыл на тренировочную базу «Ювентуса»