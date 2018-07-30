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  • Де Лаурентис: «Роналду стареет. Опасно тратить столько на игрока, который заканчивает карьеру»

Де Лаурентис: «Роналду стареет. Опасно тратить столько на игрока, который заканчивает карьеру»

30 июля 2018, 21:00
9

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис поделился мнением о трансфере форварда Криштиану Роналду в «Ювентус».

«Криштиану стареет. Опасно тратить столько на одного игрока, который заканчивает карьеру.

Его зарплата не соответсвует масштабу «Ювентуса». Интересно, будет ли у этого трансфера больше коммерческого успеха или же спортивного. Если начать платить сумасшедшие зарплаты, рано или поздно это начнет играть против вас», – цитирует Де Аурелиса AS со ссылкой на La Verita.

Роналду прибыл на тренировочную базу «Ювентуса»

Источник: AS
Италия. Серия А Ювентус Наполи Роналду Криштиану Де Лаурентис Аурелио
Комментарии (9)
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Eddyson
1532974139
Надо ему посмотреть немного российского ТВ и он сразу поймет, что стареть человек начинает только после 65-ти.
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Сильвербой
1532974738
Юве уже на майках отбил почти всю сумму, а еще сезон не начался!
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Yev
1532976869
А как же возраст 20-ти летнего вьюноши? По заключению медиков он только начинает карьеру :)
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Asbjorn
1532976983
Коммерческий уже есть, да и Роналду побегать ещё пару лет сможет
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raritet
1532977276
многое зависит от мотивации игрока. Некоторые игроки и в 40 еще могут дать фору 20 летним. Футбол в конце концов не легкая атлетика. Не помню, на каком это чемпионате мира было.Когда у руля сборной Аргентины стоял Марадона. Показали тренировочный процесс. С отметки в районе 11 метров старый Марадона подряд вколотил несколько девяток , а молодежь и в ворота зачастую попасть не может...
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Maxi_7
1532980507
Зависть, она и в Италии зависть..
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Aseke_84
1533010777
КриРо еще покажет, он полезный игрок
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OfaZavr
1533020889
только время покажет оправдает ли себя этот трансфер, но раз у Криштиану организм как у двадцатилетнего то он еще много пользы может принести)
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zigbert
1533028409
О его старости можно только предполагать. А как будет на самом деле ,пока неизвестно?
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