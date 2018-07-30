«Зенит» запустил конкурс афиш к матчу с «Арсеналом». Победители получат по два билета на игру

«Зенит» сообщил о старте конкурса на лучшую афишу к домашнему матчу второго тура РПЛ с «Арсеналом». Авторы лучших работ получат билеты на встречу с туляками.

«Друзья! Сине-бело-голубые и GAZPROM Schweiz AG объявляют конкурс афиш к матчу «Зенит» – «Арсенал», который пройдет 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

Чтобы принять участие, нужно нарисовать афишу и опубликовать ее в инстаграме c хэштегом #АфишаЗенитАрсенал. От одного участника принимается только одна работа.

Авторы лучших афиш получат по два билета на первую домашнюю игру сезона. Работы принимаются до 10:00 2 августа», – говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа. Начало – в 16:30 по московскому времени.