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  • «Зенит» запустил конкурс афиш к матчу с «Арсеналом». Победители получат по два билета на игру

«Зенит» запустил конкурс афиш к матчу с «Арсеналом». Победители получат по два билета на игру

30 июля 2018, 17:56
5

«Зенит» сообщил о старте конкурса на лучшую афишу к домашнему матчу второго тура РПЛ с «Арсеналом». Авторы лучших работ получат билеты на встречу с туляками.

«Друзья! Сине-бело-голубые и GAZPROM Schweiz AG объявляют конкурс афиш к матчу «Зенит» – «Арсенал», который пройдет 4 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

Чтобы принять участие, нужно нарисовать афишу и опубликовать ее в инстаграме c хэштегом #АфишаЗенитАрсенал. От одного участника принимается только одна работа.

Авторы лучших афиш получат по два билета на первую домашнюю игру сезона. Работы принимаются до 10:00 2 августа», – говорится в сообщении пресс-службы петербургского клуба.

Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в субботу, 4 августа. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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Публикация от text (@zenit_spb)

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал
Комментарии (5)
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zarsm
1532964193
выЙграть, топ
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kaa-71
1533004088
Молодцы
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Артурка32
1533018621
300 рублей стоимость билета) зачем дизайнерам париться, проще билеты загнать))
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