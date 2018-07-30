Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Москве задержали лидера фанатской группировки ЦСКА. Он организовал драку на Курском вокзале, в которой погиб человек

В Москве задержали лидера фанатской группировки ЦСКА. Он организовал драку на Курском вокзале, в которой погиб человек

30 июля 2018, 14:59
17

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали лидера фанатской группировки ЦСКА «Еinfach Jugend» Дмитрия Денисова. Именно он устроил драку на Курском вокзале столицы, в которой погиб один человек и еще один получил серьезные повреждения.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 27 июня, на Курском вокзале произошло массовое избиение 20 на два. По его итогам скончался 30-летний Игорь Соколовский, ехавший поддержать ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» в Нижний Новгород. Товарищ, ехавший вместе с ним, получил тяжелые повреждения.

Видео драки можно посмотреть в источнике.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Romantic2010
1532952291
Таких отморозков надо изолировать от общества!!! Или вон в качестве пушечного мяса в Сирию пошлите....Лучше бы его тихонечко шлёпнули на нарах. Государство от этого только выиграет!
Ответить
xColaz
1532953368
Ссылка на видео не открывается
Ответить
Blossiya
1532953581
Правильно в Москве организовали специальный вагон для болел цска. Теперь определенно ясно для чего - чтобы их изолировать от нормальных граждан.
Ответить
Путник 13
1532953704
Убийство совершённое группой лиц по предварительному сговору..надо по максималке ..но ..не удивлюсь что оправдают ..
Ответить
fedor131313
1532964498
Показательно осудить по закону , чтобы другим неповадно было.
Ответить
OfaZavr
1532966232
лишь бы наказали так как положено, чтобы не избежал каким-нибудь волшебным образом.
Ответить
Сильвербой
1532967033
Как организатор получит по максимуму, если конечно у него папа не какой-нибудь хер с бугра!
Ответить
vashinin
1532968044
может они фсиновцы? Там в Ярославле в колонии 12 одного били и пытали. А если серьезно, почему только одного задержали?
Ответить
Рубик Докоян
1532968760
Это не драка 2-е против 20-ти, а это избиение 20-ю уродами двоих.
Ответить
zigbert
1532977318
Такое прощать нельзя.
Ответить
Главные новости
ВидеоБатраков записал обращение для болельщиков «Локомотива»
20:37
«Родина» подписала российского форварда, игравшего в Европе
20:26
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
19:10
1
Карпукас выбрал игровой номер в «Зените»
18:57
1
У «Краснодара» перехватили бразильского вингера
18:45
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
17:51
1
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Все новости
Все новости
Гончаренко высказался о работе Игдисамова в ЦСКА
20:08
1
Дебют Батракова за «Галатасарай» откладывается
19:58
1
Назначены комментаторы на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
19:33
4
Оздоев: «Соболев не играл бы в моем «Зените»
19:18
1
Губернатор пообещал помочь Дзюбе с трудоустройством: «Он мой товарищ»
19:04
Один шаг отделяет Батракова от статуса игрока «Галатасарая»
18:33
3
Назначены судьи на матч «Спартак» – «Зенит» и другие игры 5-го тура РПЛ
18:18
7
В «Рубине» прояснили ситуацию с трансфером Рожкова в ЦСКА
18:03
Стало известно, почему «Зенит» не отпустил Мостового в «Краснодар» и «Динамо»
17:40
4
Жена Батракова одним словом отреагировала на приезд мужа в Турцию
17:28
9
Агент Тюкавина сказал, может ли форвард устроить забастовку в «Динамо», чтобы уйти в «Зенит»
17:17
Воробьев из «Краснодара» ответил на критику Слуцкого
17:09
2
Агент Карпукаса прояснил ситуацию с переходом в «Зенит»
16:39
Батраков войдет в топ-7 самых дорогих трансферов в истории чемпионата Турции
16:25
3
Жена Жиркова объявила о пятой беременности в день рождения мужа
16:02
1
Экс-защитнику «Химок» предлагали 10-15 миллионов рублей за сдачу матча РПЛ
15:58
«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»
15:45
1
Батраков впервые прокомментировал переход в «Галатасарай»
15:28
Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
15:06
7
ЦСКА и два европейских клуба интересуются защитником махачкалинского «Динамо»
14:57
ВидеоБатраков прилетел в Турцию для завершения трансфера в «Галатасарай»
14:41
1
«Болонья» Тедеско заплатит 4,5 миллиона за игрока РПЛ
14:30
6
«Краснодар» объявил о переходе нападающего в «Крылья Советов»
14:18
2
Тарасов прокомментировал свой скандальный перформанс в честь Путина
13:59
7
Тысячи человек в прямом эфире следили за перелетом Батракова в Турцию
13:51
7
Заявление «Локо» об уходе Батракова
13:29
7
Новый клуб Батракова сделал заявление о трансфере
13:05
3
Широков с сожалением высказался о «Спартаке»
12:59
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+