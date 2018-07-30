В Москве задержали лидера фанатской группировки ЦСКА. Он организовал драку на Курском вокзале, в которой погиб человек

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали лидера фанатской группировки ЦСКА «Еinfach Jugend» Дмитрия Денисова. Именно он устроил драку на Курском вокзале столицы, в которой погиб один человек и еще один получил серьезные повреждения.

Как ранее сообщалось, в пятницу, 27 июня, на Курском вокзале произошло массовое избиение 20 на два. По его итогам скончался 30-летний Игорь Соколовский, ехавший поддержать ЦСКА на матч за Суперкубок России с «Локомотивом» в Нижний Новгород. Товарищ, ехавший вместе с ним, получил тяжелые повреждения.

Видео драки можно посмотреть в источнике.