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  • Болельщик ЦСКА погиб в драке 20 на два. Восьмерых человек уже задержали

Болельщик ЦСКА погиб в драке 20 на два. Восьмерых человек уже задержали

28 июля 2018, 14:20
51

Стали известны подробности драки между болельщиками ЦСКА на Курском вокзале в пятницу, 27 июля.

Как стало известно ранее, один из фанатов московского клуба Игорь Соколовский умер в результате полученных в потасовке травм. Он вместе со своим товарищем ехал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Началась драка в вагоне-ресторане поезда. Молодые люди сцепились с одним из пассажиров. После этого попутчик связался со своими друзьями – участниками футбольной группировки ЦСКА «Еinfach Jugend». По приезду на станцию в Москву Соколовского и его товарища уже ожидали 20 человек.

В итоге произошло избиение, после которого Соколовский скончался, а его друг получил тяжкие телесные повреждения. Восьмерых участников происшествия уже задержали.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (51)
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Hoahin
1532778007
Околофутбольщики, приходящие на футбол с целью подраться - раковая опухоль всего движения болельщиков.
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ivanthebest
1532778431
Двое на одного это конечно тоже нехорошо, но в 20 человек против 2, это пипец конечно. У кого есть вопросы, даже если собралась толпа, пускай честно выясняют отношения в драке 1 на 1, это по-пацански и по чести, ну или 2 на 2.... А так это просто ублюдство какое-то, тем более с летальным исходом...
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Т34
1532780220
Съездили питерцы поболеть за цска, да на цска напоролись. "Героизму" коней нет предела и, главное, смогли двумя десятками "штыков", справиться с двумя заезжими любителями армейского футбола. Парадокс! Бей своих, чтобы чужие боялись! Как ни прискорбно, но одному, видимо долго придется еще болеть за, или из-за цска, а другой, земля ему пухом, ушел в расцвете сил... И это позорное пятно легло на всех болельщиков цска на долгие и долгие годы.
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Mazai-NN
1532780920
Это стадо. Все эти ультрас вся шелупонь околофутбольная. Обмороки.
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Алекc
1532780950
Господи, даже страшно читать! Просто ужас. Соболезнования близким
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доктор 48
1532781182
Тут футболом и не пахнет!!Это убийство из хулиганских побуждений!!" 20 чел. против 2 чел!!??Преднамеренное убийство!!Суки !! Жаль этих парней !! Когда это всё кончиться!! Из-за этого нормальные люди не посещают футбол!!
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prtcs
1532781830
Надо по законам военного времени расстреливать этих падонков. Какими мерзавцами надо быть, чтобы 20Х2.
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Вомбат
1532789253
Мне "нравится", что фанаты центрального спортивного клуба армии России называют себя Айнфах Югенд. И убивают своих же, чтобы чужие боялись. Гитлер из ада аплодирует. Причем не самим фанатам, а тем товарищам в штатском, которые их курируют. И не надо песен, что эти группировки не имеют покровителей в органах. Без таковых они были бы просто невозможны.
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OfaZavr
1532790876
как это мерзко и подло двадцать на одного, надеюсь они получат по полной, только вот жизнь парня не вернешь.
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Vladarg
1532791987
20 против двоих-это не драка.вещи необходимо называть своими именами.
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