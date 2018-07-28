Болельщик ЦСКА погиб в драке 20 на два. Восьмерых человек уже задержали

Стали известны подробности драки между болельщиками ЦСКА на Курском вокзале в пятницу, 27 июля.

Как стало известно ранее, один из фанатов московского клуба Игорь Соколовский умер в результате полученных в потасовке травм. Он вместе со своим товарищем ехал из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород на матч за Суперкубок России с «Локомотивом».

Началась драка в вагоне-ресторане поезда. Молодые люди сцепились с одним из пассажиров. После этого попутчик связался со своими друзьями – участниками футбольной группировки ЦСКА «Еinfach Jugend». По приезду на станцию в Москву Соколовского и его товарища уже ожидали 20 человек.

В итоге произошло избиение, после которого Соколовский скончался, а его друг получил тяжкие телесные повреждения. Восьмерых участников происшествия уже задержали.