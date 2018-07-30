Билеты на матчи «Ювентуса» из-за прихода Роналду выросли в цене на вторичном рынке в несколько раз

С переходом нападающего Криштиану Роналду из «Реала» в «Ювентус», выросли цены на матчи итальянской Серии А.

В третьем туре «Парма» будет принимать на своем поле «Ювентус». Изначально цены на билеты были от 25 евро на самую дешевую трибуну. Сейчас с рук можно купить такой билет за 178 евро. Для сравнения, сезонный абонемент на эту трибуну стоил 190 евро.

Аналогичная ситуация наблюдается с билетами и на других трибунах домашней арены «Пармы» – вместо 60 евро придется заплатить 199, вместо 70 евро – 233, вместо 100 евро – 386, вместо 150 евро – 450.