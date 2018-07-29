Семак: «Неприятно, что российские сборники прилетели на игру с «Енисеем» только ночью»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» посетовал на недостаточный сон футболистов, которые вчера присутствовали на торжественном мероприятии в Кремле. Речь идет об игроках сборной России.

– Андрей Лунев, Игорь Смольников, Далер Кузяев и Артема Дзюба прибыли на игру с «Енисеем» только сегодня ночью. Проблема?

– Не скажу, что это проблема. Но это неприятно, игрокам надо спать, перед игрой готовиться. Но повод был очень важным, я только вечернее мероприятие не совсем понимаю, но с дневными все ясно.