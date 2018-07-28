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  • «Локомотив»: «Оскорбительные выкрики фанатов во время Суперкубка? Не слышали их»

«Локомотив»: «Оскорбительные выкрики фанатов во время Суперкубка? Не слышали их»

28 июля 2018, 19:57
12

«Локомотив» выступил с официальным заявлением после решения РФС начать расследование поведения болельщиков команды во время матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1).

«В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА со стороны болельщиков «Локомотива».

Футбольный клуб «Локомотив» категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.

На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды. Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча.

Хочется напомнить, что «Локо» – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.

Никогда ранее в адрес болельщиков «красно-зеленых» подобных претензий не поступало.

Хотелось бы, чтобы и «Локомотив» имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС», – говорится в заявлении.

Первый трофей Гончаренко с ЦСКА

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Локомотив ЦСКА
Комментарии (12)
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swot1205
1532798411
я думаю эта тема из той же оперы что и с Бариновым...позорище
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bumer_moscow
1532799250
да да да
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Рубик Докоян
1532799275
Если есть проблемы со слухом, то врач сурдолог за углом... Уханье в адрес "загорелых" ребят уже давно ФИФА приравнивается к расистским проявлениям.
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Mirak92
1532803036
Извинения хватило бы. Без чести это ,как то. Коней поздравляю еще раз)
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zigbert
1532803820
Никто ничего не видел и тем более не слышал.
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тщмек 19
1532809172
Логично не слышать выкрики в адрес костоломов, если те не видят, как Вернблум безнаказанно бьет по морде игроков соперника. ЦСКА получил свой липовый трофей, так пусть заткнется
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Владислав Vlad
1532811788
Если белому крикнут с трибун, что он козёл - это будет приравниваться к оскорблению, а если чёрному крикнут - обезьяна, то это уже расизм. Неужели обезьяна хуже козла или барана??? Вот я иногда свою дочь, за то, что она "обезьянничает" называю обезьяной. Это расизм с моей стороны? =) Если уж сравнение негра с животным - это расизм, то пусть тогда к расизму приравнивают сравнения людей с животными независимо от расы. Скоро не только уханье запретят, а заставят, когда негр с мячом, всем стадионом аплодировать, иначе можете оскорбить афроевроазиоамериканца.
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OfaZavr
1532849442
нужно как-то доказать тогда этот факт (если конечно он имел место быть), а не основываться на том кто что слышал или не слышал.
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volfrik
1532857528
все ухают, и на нашей трибуне в концовке пару раз было, че шум то поднимать на счет локо, они и так без кубка остались
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BRO_football
1532882371
А как же кричалка фанатов ЦСКА, про то что "Локомотив всегда будет сосать"? Лично был на стадионе и всё слышал. Она не считается?
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