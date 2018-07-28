«Локомотив»: «Оскорбительные выкрики фанатов во время Суперкубка? Не слышали их»

«Локомотив» выступил с официальным заявлением после решения РФС начать расследование поведения болельщиков команды во время матча за Суперкубок России против ЦСКА (0:1).

«В некоторых СМИ появились публикации о якобы имевшем место инциденте с расистскими выкриками в матче за Суперкубок между «Локомотивом» и ЦСКА со стороны болельщиков «Локомотива».

Футбольный клуб «Локомотив» категорически не приемлет любые проявления расизма как в футболе, так и в жизни. Мы регулярно проводим работу с болельщиками и имеем по этому вопросу с ними полное взаимопонимание.

На матче находились представители клуба, не только на трибунах, но и у кромки поля, в том числе у сектора активной поддержки команды. Ни один сотрудник клуба не слышал оскорбительных выкриков по отношению к игрокам своей команды или футболистам ЦСКА. Не было этого слышно и в трансляции матча.

Хочется напомнить, что «Локо» – один из самых интернациональных клубов лиги, в котором выступают игроки разных национальностей и вероисповеданий.

Никогда ранее в адрес болельщиков «красно-зеленых» подобных претензий не поступало.

Хотелось бы, чтобы и «Локомотив» имел возможность подключиться к расследованию дела, инициированного РФС», – говорится в заявлении.

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