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  • Директор по безопасности РПЛ: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо. Такой факт мы никогда не скрываем»

Директор по безопасности РПЛ: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо. Такой факт мы никогда не скрываем»

28 июля 2018, 13:49
5

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с поведением болельщиков «Локомотива» в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1, д.в.). Встреча состоялась в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде.

– Игроков ЦСКА закидали бутылками после гола Хосонова. Как это произошло?

– На трибунах собралось почти 45 тысяч человек, полный стадион. Нашелся один дурак…. Это был самый лучший Суперкубок из всех, на которых я работал, а работал почти на всех. Матч прошел достойно. Но бывают какие-то бытовые моменты.

Людей задержали, сейчас идут разбирательства. Те, кто совершил какие-то правонарушения, естественно, понесут наказание. Ни один момент, который попал на видео, не останется без расследования.

– Задержания производились именно по факту бросания на поле бутылок?

– За разные эпизоды. Но я еще не имею точной картины.

– Фанаты «Локомотива» ухали Витиньо.

– Мы отражаем все эти нарушения. Это такой факт, который никогда не скрываем.

– Многие зрители жаловались в соцсетях на отсутствие воды в буфетах в такую жару. Что скажете об этом?

– Мне никто об этом не докладывал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия Локомотив ЦСКА Витиньо
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1532775584
мне одному показалось что эта был разговор с истуканом
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Валерий2705
1532776645
А что директор по безопасности, должен знать про наличие воды в буфетах?)
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cska-62
1532776938
Достали уже этими "уханьями" и бананами! Делом займитесь, блин! Бросил файер или что-то иное, и в кутузку! Моментально! С отнюдь не символическим наказанием! И пусть ухают и бананы едят хоть до заворота кишок! Вагнер Лав, Думбия и Секу Алисе после забитых мячей и всех этих уханий, как минимум, дважды у углового флага исполняли танец обезьян! И это было ОТВЕТОМ! Под аплодисменты адекватных болельщиков!
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giluxa1963
1532777757
а внятно он может что то ответить
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OfaZavr
1532790405
какие развернутые ответы))
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