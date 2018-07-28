Директор по безопасности РПЛ: «Фанаты «Локомотива» ухали в адрес Витиньо. Такой факт мы никогда не скрываем»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал ситуацию с поведением болельщиков «Локомотива» в матче за Суперкубок России с ЦСКА (0:1, д.в.). Встреча состоялась в пятницу, 27 июля, в Нижнем Новгороде.

– Игроков ЦСКА закидали бутылками после гола Хосонова. Как это произошло?

– На трибунах собралось почти 45 тысяч человек, полный стадион. Нашелся один дурак…. Это был самый лучший Суперкубок из всех, на которых я работал, а работал почти на всех. Матч прошел достойно. Но бывают какие-то бытовые моменты.

Людей задержали, сейчас идут разбирательства. Те, кто совершил какие-то правонарушения, естественно, понесут наказание. Ни один момент, который попал на видео, не останется без расследования.

– Задержания производились именно по факту бросания на поле бутылок?

– За разные эпизоды. Но я еще не имею точной картины.

– Фанаты «Локомотива» ухали Витиньо.

– Мы отражаем все эти нарушения. Это такой факт, который никогда не скрываем.

– Многие зрители жаловались в соцсетях на отсутствие воды в буфетах в такую жару. Что скажете об этом?

– Мне никто об этом не докладывал.