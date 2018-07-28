Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную – одна из главных моих задач»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что планирует вернуться в сборную России. В 2017 году футболист провел пять матчей за национальную команду, но в заявку на ЧМ-2018 не попал.

– Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России?

– Естественно. Это одна из главных моих задач.

– После выступления сборной России на чемпионате мира, в нашей стране изменится отношение к футболистам? Их перестанут поливать грязью, считать деньги?

– Грязью поливать не будут. Теперь сборная повернула к себе болельщиков. Правда, есть один момент.

– Какой?

– Как только национальная команда, не дай бог, проведет не очень удачный матч, все сразу вернется на круги своя… Вновь появится критика. А считать деньги никогда не перестанут.