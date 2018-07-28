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  • Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную – одна из главных моих задач»

Дмитрий Комбаров: «Вернуться в сборную – одна из главных моих задач»

28 июля 2018, 09:36
9

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров признался, что планирует вернуться в сборную России. В 2017 году футболист провел пять матчей за национальную команду, но в заявку на ЧМ-2018 не попал.

– Поставили перед собой цель во что бы то ни стало вернуться в сборную России?

– Естественно. Это одна из главных моих задач.

– После выступления сборной России на чемпионате мира, в нашей стране изменится отношение к футболистам? Их перестанут поливать грязью, считать деньги?

– Грязью поливать не будут. Теперь сборная повернула к себе болельщиков. Правда, есть один момент.

– Какой?

– Как только национальная команда, не дай бог, проведет не очень удачный матч, все сразу вернется на круги своя… Вновь появится критика. А считать деньги никогда не перестанут.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (9)
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Мары
1532762500
Эх, Дима, Дима. По атакующим действиям к тебе вопросов нет, но ты же всё таки защитник.Значит обороняться должен на уровне.Хотя твой уровень как оборонца очень близок к нулевому.Подтянешь этот атрибут, цены тебе не будет.
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Shotlandets86
1532763417
Не надо возвращаться, продолжай гнить.
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acer2003
1532766975
Не стоит даже думать об этом !(
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alexis02lion
1532767539
Да как бы уже поздно, чай не молодой уже. Не ну на замену в трудную ситацию и если Дзюбинья будет также в обойме сборной то да, а так нет. Тем более он с кем там с Фернандесом за позицию спорит и однозначно ему проигрывает, только если Марио выдвинут вперёд на конец матча и он будет с ним отыгрывать сзади.
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Baggio1986
1532768668
Дима,не надо!!!
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тётя ASYA
1532772913
Димон , поставь себе другую задачу... не надо в сборную
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СШГЭС
1532776812
Стремление - путь к прогрессу, дерзай.
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zigbert
1532779517
Ничего невозможного нет Дима.
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Владислав Vlad
1532781692
Что бы играть в сборной, нужно уметь играть на команду, а не ради своих амбиций.
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