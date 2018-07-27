Бабаев: «У ЦСКА есть предложения по Фернандесу. Он не хочет никуда уходить»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что защитник Марио Фернандес не планирует покидать московский клуб.

– Есть ли предложения по Марио Фернандесу?

– Предложения есть. Но мы не ставим перед собой задачу во чтобы то ни стало продать Марио. Конечно, в футболе никогда не говори «никогда». Но, насколько мне известно, сейчас Фернандес не хочет никуда уходить. Так что говорить о его возможном переходе преждевременно. Хотя, как я уже сказал, есть и предложения, и интерес. Что, в принципе, не удивительно, учитывая, как он провел чемпионат мира.

На Фернандеса претендуют «Интер» и «Валенсия». ЦСКА хочет получить от трансфера не менее 25 миллионов евро.