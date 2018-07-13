Агент: «ЦСКА хочет за Фернандеса 25 миллионов. Игрок перейдет только в тот клуб, который играет в Лиге чемпионов»

Агент Жорже Машадо, который представляет интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о деталях возможного ухода 27-летнего футболиста из московского клуба.

Ранее сообщалось, что на россиянина претендует «Валенсия». Но по последней информации, испанцы отказались от этого трансфера из-за склонности Фернандеса к атакующим действиям.

«ЦСКА хочет получить от продажи Фернандеса 25 миллионов евро. За меньшую сумму клуб не расстанется с игроком. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул.

С этой точки зрения вариант с «Валенсией», которая первой проявила интерес, исключается», – цитирует Машадо Zero Hora.