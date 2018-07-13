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    Агент: «ЦСКА хочет за Фернандеса 25 миллионов. Игрок перейдет только в тот клуб, который играет в Лиге чемпионов»

    Агент Жорже Машадо, который представляет интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о деталях возможного ухода 27-летнего футболиста из московского клуба.

    Ранее сообщалось, что на россиянина претендует «Валенсия». Но по последней информации, испанцы отказались от этого трансфера из-за склонности Фернандеса к атакующим действиям.

    «ЦСКА хочет получить от продажи Фернандеса 25 миллионов евро. За меньшую сумму клуб не расстанется с игроком. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул.

    С этой точки зрения вариант с «Валенсией», которая первой проявила интерес, исключается», – цитирует Машадо Zero Hora.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2018 14:30
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 14 июля 2018, 12:47

      Теперь предложений будет много. Для ЦСКА это будет невосполнимой потерей.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 13 июля 2018, 20:37

      Народ с ума посходил. Кутепов метит в Милан. Фернандесу клуб с ЛЧ подавай за 25 лямов. Они хоть одну игру, кроме матча с Хорватией, сыграли нормально?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +979

      directorpg 13 июля 2018, 18:51

      "Такая корова нужна самому".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 13 июля 2018, 15:10

      nopm

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 13 июля 2018, 14:40

      Лучше пусть остается в ЦСКА, поможет команде в ЛЧ

      4
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 13 июля 2018, 14:37

      Не отпустят они его,а если да то будут полными кретинами,сразу перестану за них болеть...

      -2
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      ...
      Рейтинг: +111

      shikari_ > KOLBIS 13 июля 2018, 14:54

      ути какой.. можешь сейчас уже переставать болеть, чем бы ты не болел.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > shikari_ 13 июля 2018, 15:00

      Тебя не спросил...

      -1
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      Рейтинг: +111

      shikari_ > KOLBIS 13 июля 2018, 15:05

      спрашивай

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > shikari_ 13 июля 2018, 15:14

      Сам знаю...

      -1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > shikari_ 13 июля 2018, 15:27

      Слушай а вообще твой каламбур напоминает"Будь здоров",так что спасибо и возвращаю должок ввиде плюса...

      0
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      Рейтинг: +541

      Владимирыч 13 июля 2018, 14:32

      Агент просто какой-то сказочный далпайоп. Он даже не в курсе, что "Валенсия" вообще-то играет в ЛЧ.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Владимирыч 13 июля 2018, 14:48

      и имеют шансы на титул.

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      Рейтинг: +111

      shikari_ > Владимирыч 13 июля 2018, 14:50

      Источник: Бомбардир.ру
      можно не читать эти выдумки.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Владимирыч 13 июля 2018, 15:55

      валенсийцы сами отказались от него

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