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  • Агент: «ЦСКА хочет за Фернандеса 25 миллионов. Игрок перейдет только в тот клуб, который играет в Лиге чемпионов»

Агент: «ЦСКА хочет за Фернандеса 25 миллионов. Игрок перейдет только в тот клуб, который играет в Лиге чемпионов»

13 июля 2018, 14:30
15

Агент Жорже Машадо, который представляет интересы правого защитника ЦСКА Марио Фернандеса, рассказал о деталях возможного ухода 27-летнего футболиста из московского клуба.

Ранее сообщалось, что на россиянина претендует «Валенсия». Но по последней информации, испанцы отказались от этого трансфера из-за склонности Фернандеса к атакующим действиям.

«ЦСКА хочет получить от продажи Фернандеса 25 миллионов евро. За меньшую сумму клуб не расстанется с игроком. Кроме того, переход может состояться только в те команды, которые участвуют в Лиге чемпионов и имеют шансы на титул.

С этой точки зрения вариант с «Валенсией», которая первой проявила интерес, исключается», – цитирует Машадо Zero Hora.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио
Комментарии (15)
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Владимирыч
1531481534
Агент просто какой-то сказочный далпайоп. Он даже не в курсе, что "Валенсия" вообще-то играет в ЛЧ.
Ответить
KOLBIS
1531481840
Не отпустят они его,а если да то будут полными кретинами,сразу перестану за них болеть...
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Борис РВ
1531482049
Лучше пусть остается в ЦСКА, поможет команде в ЛЧ
Ответить
fosterwow
1531483855
nopm
Ответить
directorpg
1531497069
"Такая корова нужна самому".
Ответить
Супервайзер
1531503457
Народ с ума посходил. Кутепов метит в Милан. Фернандесу клуб с ЛЧ подавай за 25 лямов. Они хоть одну игру, кроме матча с Хорватией, сыграли нормально?
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zigbert
1531561644
Теперь предложений будет много. Для ЦСКА это будет невосполнимой потерей.
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